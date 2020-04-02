Больницы Эстонии начнут использовать более быстрые тесты на коронавирус
В ближайшие недели в девяти больницах будут использоваться более быстрые тесты для выявления инфекции COVID-19 у госпитализированных пациентов: они дают ответ в течение часа.
"Более быстрые тесты РНК подходят для использования в EMO-отделениях больниц для тестирования пациентов во время медицинской сортировки, чтобы определить, есть ли у человека возбудитель болезни. Это позволит быстрее разделять пациентов с положительным и отрицательным результатом на COVID-19", - сказала BNS заместитель гендиректора Департамента здоровья Елена Томасова.
По ее словам, тесты при первой же возможности начнут использовать в больницах, там, где это возможно.
По данным Департамента здоровья, необходимое для анализа образцов оборудование имеется в Северо-Эстонской региональной больнице, в Клинике Тартуского университета, больнице Курессааре, больнице Пярну, Восточно-Таллиннской центральной больнице, Ида-Вируской центральной больнице, Нарвской больнице, Таллиннской детской больнице и в Раквереской больнице.
Тесты ожидаются в больницах через две-три недели.
Томасова подчеркнула, что более быстрые тесты предназначены только для использования в больницах и не могут быть использованы в домашних условиях.