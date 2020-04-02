Мэр Нарвы просит пожилых людей после получения пенсии не бежать сразу в магазины

Мэр Нарвы Алексей Евграфов обратился к жителям Нарвы, которые в ближайшее время получит пенсию и пособия, с просьбой не бежать сразу в магазины и банкоматы, а соблюдать меры безопасности в условиях риска распространения коронавируса.
«В связи с предстоящими выплатами пенсий, а также других пособий и выплат мы настоятельно рекомендуем по возможности отказаться от посещения магазинов, банкоматов и других общественных мест из-за риска распространения коронавируса, - цитирует мэра города Rus.ERR. - Уважаемые пенсионеры, при необходимости свяжитесь с Департаментом социальной помощи города Нарва для организации доставки продуктов и лекарств».
Департамент социальной помощи Нарвы открыл инфотелефоны круглосуточной помощи, которые действуют в условиях чрезвычайного положения в стране: 53056001, 53054558 - пенсионеры, взрослые с особыми потребностями.