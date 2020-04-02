Чт, 2.04.2020
Рынок аренды отреагировал быстрее всего: приток туристов прекращен, плюс многим работающим в Эстонии иностранцам пришлось вернуться на родину. Юлия Ферман
  • Rus.Postimees.ee
  • Ида-Виру
  • У председателя Кохтла-Ярвеского горсобрания диагностирован коронавирус

У председателя Кохтла-Ярвеского горсобрания диагностирован коронавирус
Членов горуправы отправили на карантин

Рийна Иванова (на переднем плане).

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В четверг у председателя Кохтла-Ярвеского горсобрания Рийны Ивановой был диагностирован коронавирус. После обнародования этой информации здание горуправы закрыли, а сотрудников отправили на две недели на карантин, пишет Põhjarannik.

В среду Рийна Иванова почувствовала себя плохо и по рекомендации врача ей сделали тест на коронавирус, который оказался положительным.

По словам мэра Людмилы Янченко, в связи с этим здание горуправы решили полностью закрыть до 17 апреля, все вопросы будут решаться по телефону или электронной почте. «Мы вызвали фирму, которая в пятницу займется дезинфекцией всех помещений горуправы», - сказала она, добавив, что все члены горуправы, имевшие контакт с зараженной, а также их семьи в течение 14 дней будут оставаться на карантине. 

Мэр признала, что работать удаленно будет очень сложно. «Но вариантов нет — придется смириться или отложить часть важных дел на будущее», - заявила Людмила Янченко. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ