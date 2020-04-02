Компания подростков из Таллинна устроила попойку в деревне: штраф получили все

Вчера после полудня пограничники получили несколько сообщений, что в Тартумаа в волости Пейпсияэре по Варнья передвигается большая компания подростков, которую на мотороллере сопровождает местный подросток, пишет Tartu Postimees.
Патруль выяснил, что большая часть компании из семи человек — это молодые люди в возрасте 16-17 лет, которые по приглашению местного подростка приехали из Таллинна в Варнья на несколько дней повеселиться.
Пограничники напомнили молодым людям об ограничениях из-за чрезвычайного положения и сделали им предупреждение за нарушение. Также пограничники связались с родителями подростков, большинство из которых не увидели возможности или необходимости приехать за своими детьми. Оставалось только надеется на благоразумие подростков, с ними договорились, что компания на первом же автобусе вернется домой в Таллинн.
Патруль прибыл на остановку ко времени прибытия автобуса, но из семи подростков на автобус пришли только трое. Остальные, по их словам, уехали домой с кем-то на машине. Была причина сомневаться в этом рассказе, поэтому пограничный патруль пошел проверять ближайшие домохозяйства.
Через некоторые время подростков обнаружили в доме у одного деревенского жителя, где началась совместная пьянка. Среди компании были и те трое, которые сели в автобус, но после разыгранного перед пограничниками спектакля вышли из автобуса и присоединились к своим друзьям.
Поскольку предупреждение и попытка словами разъяснить ситуацию на молодежь не повлияли, в отношении каждого был составлен протокол о проступке, в том числе и деревенскому жителю, который позволил им устроить у себя пьянку.
Несовершеннолетних доставили в приют, пока родители не найдут время за ними приехать и убедиться, что они доберутся до дома.