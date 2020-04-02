Чт, 2.04.2020
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Государство прекратит перечисления во вторую пенсионную ступень

Пенсия. Фото иллюстративное.

ФОТО: imago-images/Joko

Государство прекратит перечислять 4% соцналога во вторую пенсионную ступень с 1 июля 2020 года по 31 августа 2021 года. 

Для людей, родившихся с 1942 по 1960 года будет сделано исключение, и государство продолжит делать взносы до конца ноября текущего года, сообщила новостная служба ERR.

В октябре 2020 года все смогут отказаться от 2% взноса. В этом случае плата в пенсионный фонд будет приостановлена с декабря 2020 года по 31 августа 2021 года.

Тем, кто продолжит делать взносы в пенсионные фонды, государство компенсирует потери.

Тем, кто будет выходить на пенсию в 2023 году и планирует воспользоваться накоплениями пенсионного фонда, государство возместит им суммы за период с 1 июля 2020 года по 31 августа 2021 года.

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