Комиссия выступила против выкупа и сноса заброшенного общежития: сейчас не время

Долгий путь от гостиничного комплекса до парковки

Комплекс из трех пятиэтажных общежитий принадлежал Кренгольмской мануфактуре. В советское время здесь жили, в основном, ее незамужние работницы. По информации городской управы, Кренгольм продал дом номер 6 по ул. Космонауди в 1994 году частной компании, которая затем обанкротилась, и здание приобрела фирма PAK, владеющая им до сих пор.

Владелец PAK Калле Тууль планировал приобрести и два соседних здания, чтобы построить на месте всех зданий большой торгово-гостиничный комплекс. Но эти два общежития в итоге достались другой фирме, которая построила на их месте офисно-торговый центр Kerese Keskus, меньший по размеру. Проект Калле Тууля завис в воздухе еще в 2004 году, и с тех пор заброшенное общежитие постепенно разрушается.

Здание периодически доставляет хлопоты полиции, поскольку в него проникают подростки. По требованию городских властей владелец огородил здание забором. Управа считает, что руины портят не только вид города, но и способствуют преступности.

“Здание является потенциальным источником опасности, неоднократно поступали заявления из полиции, - сообщила директор Департамента городского хозяйства Елена Скулачёва. - Стратегией и приоритетом города является сделать город безопасным для горожан, благоустроенным с точки зрения внешнего вида и решить проблему городских парковок. В данном случае решаются все вышеуказанные проблемы. Кроме того, учитывая, что на данной недвижимости планируется платная парковка, то это - поступление денежных средств в городской бюджет”.

Еще в 2009 году предприниматель хотел продать здание городу примерно за миллион евро (в пересчете с крон). По информации управы, рыночная стоимость здания, по разным оценкам - от 150 до 240 тысяч евро, но стороны сошлись на 130 тысячах.

Директор Департамента городского хозяйства Елена Скулачёва сообщила депутатской комиссии, что снос здания обойдется городу дополнительно в 85 тысяч, но 70% этой суммы можно было бы покрыть за счет субсидии KredEx.

Как ранее заявлял мэр города Алексей Евграфов, он считает нужным построить на месте общежития общественную парковку, которая будет в центре города очень кстати. Парковка будет рассчитана на 101 автомобиль.

Ее строительство, по оценке Департамента городского хозяйства, обойдется городу примерно в 220 тысяч, проектирование - еще 15 тысяч евро.

Заброшенное здание бывшего кренгольмского общежития на ул. Космонауди в Нарве. ФОТО: Николай Андреев

Не время для инвестиций

Подготовленный управой проект решения предварительно обсуждала депутатская комиссия по городскому хозяйству. Из-за распространения коронавируса, собраться в зале комиссия не смогла, и заседание проводилось по переписке - в течение целой недели.

Комиссия в итоге проголосовала против выкупа здания, “за” не высказался ни один ее член.

“Депутатам, скорей всего, надо будет принимать дополнительный негативный бюджет города, - высказался во время обсуждения член комиссии и предприниматель Александр Брокк. - Надо будет экономить каждый евро, как это делают предприниматели. Ведь пойдут массовые сокращения и, возможно, людям нужна будет дополнительная поддержка от города. А эти развалины никуда не денутся и стоимость их, наверняка, будет намного меньше, чем сейчас”.

Схожим образом высказались и другие участники обсуждения. Член комиссии и предприниматель Владимир Джежело заметил, что к вопросу нужно будет вернуться, когда экономика начнет восстанавливаться.