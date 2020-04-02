Комиссия выступила против выкупа и сноса заброшенного общежития: сейчас не время

Городская управа Нарвы хочет выкупить у владельца и снести заброшенное здание бывшего общежития Кренгольма на ул. Космонауди, 6. Его руины “украшают” город уже около 20 лет, вернуть их в городскую собственности и снести требуют многие горожане. Владелец и управа сошлись на цене 130 000 евро, но сделку на такую большую сумму должно одобрить городское собрание. Предварительно идею обсудили на депутатской комиссии по городскому хозяйству и забраковали. По мнению членов комиссии начинающийся экономический кризис - неподходящее время для таких покупок.
Долгий путь от гостиничного комплекса до парковки
Комплекс из трех пятиэтажных общежитий принадлежал Кренгольмской мануфактуре. В советское время здесь жили, в основном, ее незамужние работницы. По информации городской управы, Кренгольм продал дом номер 6 по ул. Космонауди в 1994 году частной компании, которая затем обанкротилась, и здание приобрела фирма PAK, владеющая им до сих пор.
Владелец PAK Калле Тууль планировал приобрести и два соседних здания, чтобы построить на месте всех зданий большой торгово-гостиничный комплекс. Но эти два общежития в итоге достались другой фирме, которая построила на их месте офисно-торговый центр Kerese Keskus, меньший по размеру. Проект Калле Тууля завис в воздухе еще в 2004 году, и с тех пор заброшенное общежитие постепенно разрушается.
Здание периодически доставляет хлопоты полиции, поскольку в него проникают подростки. По требованию городских властей владелец огородил здание забором. Управа считает, что руины портят не только вид города, но и способствуют преступности.
“Здание является потенциальным источником опасности, неоднократно поступали заявления из полиции, - сообщила директор Департамента городского хозяйства Елена Скулачёва. - Стратегией и приоритетом города является сделать город безопасным для горожан, благоустроенным с точки зрения внешнего вида и решить проблему городских парковок. В данном случае решаются все вышеуказанные проблемы. Кроме того, учитывая, что на данной недвижимости планируется платная парковка, то это - поступление денежных средств в городской бюджет”.
Еще в 2009 году предприниматель хотел продать здание городу примерно за миллион евро (в пересчете с крон). По информации управы, рыночная стоимость здания, по разным оценкам - от 150 до 240 тысяч евро, но стороны сошлись на 130 тысячах.
Директор Департамента городского хозяйства Елена Скулачёва сообщила депутатской комиссии, что снос здания обойдется городу дополнительно в 85 тысяч, но 70% этой суммы можно было бы покрыть за счет субсидии KredEx.
Как ранее заявлял мэр города Алексей Евграфов, он считает нужным построить на месте общежития общественную парковку, которая будет в центре города очень кстати. Парковка будет рассчитана на 101 автомобиль.
Ее строительство, по оценке Департамента городского хозяйства, обойдется городу примерно в 220 тысяч, проектирование - еще 15 тысяч евро.
Не время для инвестиций
Подготовленный управой проект решения предварительно обсуждала депутатская комиссия по городскому хозяйству. Из-за распространения коронавируса, собраться в зале комиссия не смогла, и заседание проводилось по переписке - в течение целой недели.
Комиссия в итоге проголосовала против выкупа здания, “за” не высказался ни один ее член.
“Депутатам, скорей всего, надо будет принимать дополнительный негативный бюджет города, - высказался во время обсуждения член комиссии и предприниматель Александр Брокк. - Надо будет экономить каждый евро, как это делают предприниматели. Ведь пойдут массовые сокращения и, возможно, людям нужна будет дополнительная поддержка от города. А эти развалины никуда не денутся и стоимость их, наверняка, будет намного меньше, чем сейчас”.
Схожим образом высказались и другие участники обсуждения. Член комиссии и предприниматель Владимир Джежело заметил, что к вопросу нужно будет вернуться, когда экономика начнет восстанавливаться.
Председатель комиссии, депутат Алексей Мяги сообщил, что решение комиссии носит рекомендательный характер. Пойдет ли забракованный комиссией проект на обсуждение уже всех депутатов, решает президиум горсобрания. Председатель горсобрания Ирина Янович пояснила, что пока решение об этом не принято.