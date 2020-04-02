Бдительный житель Эстонии помог найти попавшего в беду ребенка

В Валга маленький ребенок ускользнул от матери и стал блуждать у железнодорожных путей. Ребенка нашли благодаря местному мужчине, который его увидел и быстро вызвал полицию, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
«Спасибо Алексею, который заметил попавшего в беду ребенка и пришел ему на помощь» - пишет на своей странице в Facebook Лыунаская префектура. Полиция получила сообщение из Валга, в котором говорилось, что возле железной дороги находится маленький мальчик в желтой куртке, шапке и перчатках. Совершенно один, не произносит ни слова и просто стоит. Полиция отправилась на место.
«Вскоре поступил звонок от матери, которая искала в Валга своего трехлетнего сына. Выяснилось, что мать одела ребенка и разрешила ему потихоньку выходить во двор, сама собиралась выйти следом. Но малыш во дворе дома нашел дыру в заборе, быстро выскользнул через нее на улицу и пошел бродить возле железной дороги», - говорится в посте.
Ребенка передали матери. «Можете представить ее вздох облечения, когда ситуация, благодаря Алексею, так быстро и благополучно разрешилась», - добавила полиция.