Вопрос читателя: могут ли эстонские летучие мыши быть переносчиками опасного вируса?

Коронавирус, начавшийся в Китае с летучих мышей, сеет хаос по всему миру. Известно, что летучие мыши обитают и в Эстонии - стоит ли бояться, что они могут чем-то заразить нас?
Отвечает исследователь летучих мышей, сотрудник Эстонского фонда природы (ELF) Лаури Лутсар:
Сейчас нет никаких оснований для того, чтобы относиться к эстонским летучим мышам как-то иначе. Летучие мыши, как и, разумеется, другие животные, могут переносить вирусы, но их передача человеку и быстрое распространение такого вируса маловероятны.
Тот факт, что такое произошло с одним штаммом вируса в Китае, никак не увеличивает опасность эстонских летучих мышей для человека. Как и прежде, мы не рекомендуем людям прикасаться к летучим мышам голыми руками, поскольку у европейских летучих мышей известны несколько штаммов вируса бешенства.
Против бешенства существует вакцина, но если с вакцинированием опоздать, развивается смертельная болезнь. В то же время в Эстонии не известно ни одного случая бешенства, полученного от летучих мышей. Вирус бешенства распространяется на людей только в том случае, если получен укус от больной летучей мыши или слюн больного животного иным образом попала в рану.
В настоящее время известно, что коронавирусы в Китае распространены в популяциях подковоносов Rhinolophidae. Их можно считать естественным резервуаром для SARS-подобных коронавирусов. Подковоносы - летучие мыши, которых нет в Эстонии, но есть несколько видов на юге Европы.
Однако вопрос о том, перешел ли SARS-CoV-2 к человеческой популяции непосредственно от летучих мышей, все еще находится в стадии расследования.