Прием ходатайств о компенсации зарплаты начнется на следующей неделе

Председатель правления Кассы по безработицы Меэлис Паавел напомнил всех, что ходатайствовать должны те работодатели, деятельность которых из-за чрезвычайного положения значительно пострадала. «Компенсация зарплаты предназначена для того, чтобы помочь работодателю пережить временные трудности, чтобы он не должен был сокращать работников или прекращать свою деятельность», - сказал он.

О компенсации зарплаты может ходатайствовать работодатель, которые отвечает двум из трех условий:

Оборот или доход предприятия в этом месяце, за который подается ходатайство о компенсации, упал минимум на 30 процентов в сравнении с оборотом или доходом за тот же месяц прошлого года;

минимум 30 процентам работников предприятие не может дать согласованный объем работы;

минимум 30 процентам работников предприятия уменьшили зарплату по крайней мере на 30 процентов или до минимальной зарплаты.

Касса по безработицы компенсирует работнику с трудовым договором 70 процентов его прежней средней зарплаты, но не более чем 1000 евро брутто в месяц и не меньше, чем минимальная зарплата. Работодатель обязан заплатить работнику, который получит компенсацию, брутто-зарплату минимум в 150 евро. Работодатель должен выплатить свою часть до подачи ходатайства.

«Ходатайства будут рассматриваться в порядке поступления, решение будет отправлено как работодателю, так и работнику. Если ходатайство в Кассу по безработицы подано и дополнительных документов не нужно, Касса по безработицы выплатит компенсацию человек в течение пяти календарных дней», - объяснил Паавел.

Ходатайство подает работодатель, компенсация переводится на банковский счет работника. «Рекомендуем работодателям проверить, у кого есть право подавать на портале e-töötukassa заявления и, при необходимости, сделать доверенность тому человеку, который сможет подать заявление для ходатайства о компенсации. Инструкция по тому, как сделать доверенность, находится на сайте Кассы по безработице», - отметил член правления Эстонской кассы по безработице Эрик Аас.

Работодатель должен на портале самообслуживания Кассы по безработице в заявлении отметить, каким критериям он соответствует и приложить подтверждающие документы.

«Например, сокращение оборота работодатель подтверждает справкой о данных по налогам, сокращение доходов подтверждает отчетом о движении денежных средств или иным бухгалтерским документом. Невозможность предоставить работу или сокращение заработной платы работодатель подтверждает документом, в котором видно, что работники оповещены о том, что работодатель не может дать им работу или сокращает зарплату, - добавил Аас, по словам которого также нужно будет внести данные работника, о компенсации зарплаты которого подается ходатайство и приложить подтверждение о том, что работодатель выплатил работнику свою часть. - Мы протестировали свою инфосистему, для того чтобы мы смогли одновременно принимать как можно больше ходатайств, и чтобы их рассмотрение проходило как можно быстрее».