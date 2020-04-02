Прием ходатайств о компенсации зарплаты начнется на следующей неделе

Ходатайство о компенсации заработной платы надо подавать через портал самообслуживания Кассы по безработицы, прием ходатайств начнется в понедельник, 6 апреля. Ходатайство могут подавать работодатель или уполномоченное лицо. Компенсация будет переведена на банковский счет работника.
Председатель правления Кассы по безработицы Меэлис Паавел напомнил всех, что ходатайствовать должны те работодатели, деятельность которых из-за чрезвычайного положения значительно пострадала. «Компенсация зарплаты предназначена для того, чтобы помочь работодателю пережить временные трудности, чтобы он не должен был сокращать работников или прекращать свою деятельность», - сказал он.
О компенсации зарплаты может ходатайствовать работодатель, которые отвечает двум из трех условий:
- Оборот или доход предприятия в этом месяце, за который подается ходатайство о компенсации, упал минимум на 30 процентов в сравнении с оборотом или доходом за тот же месяц прошлого года;
- минимум 30 процентам работников предприятие не может дать согласованный объем работы;
- минимум 30 процентам работников предприятия уменьшили зарплату по крайней мере на 30 процентов или до минимальной зарплаты.
Касса по безработицы компенсирует работнику с трудовым договором 70 процентов его прежней средней зарплаты, но не более чем 1000 евро брутто в месяц и не меньше, чем минимальная зарплата. Работодатель обязан заплатить работнику, который получит компенсацию, брутто-зарплату минимум в 150 евро. Работодатель должен выплатить свою часть до подачи ходатайства.
«Ходатайства будут рассматриваться в порядке поступления, решение будет отправлено как работодателю, так и работнику. Если ходатайство в Кассу по безработицы подано и дополнительных документов не нужно, Касса по безработицы выплатит компенсацию человек в течение пяти календарных дней», - объяснил Паавел.
Ходатайство подает работодатель, компенсация переводится на банковский счет работника. «Рекомендуем работодателям проверить, у кого есть право подавать на портале e-töötukassa заявления и, при необходимости, сделать доверенность тому человеку, который сможет подать заявление для ходатайства о компенсации. Инструкция по тому, как сделать доверенность, находится на сайте Кассы по безработице», - отметил член правления Эстонской кассы по безработице Эрик Аас.
Работодатель должен на портале самообслуживания Кассы по безработице в заявлении отметить, каким критериям он соответствует и приложить подтверждающие документы.
«Например, сокращение оборота работодатель подтверждает справкой о данных по налогам, сокращение доходов подтверждает отчетом о движении денежных средств или иным бухгалтерским документом. Невозможность предоставить работу или сокращение заработной платы работодатель подтверждает документом, в котором видно, что работники оповещены о том, что работодатель не может дать им работу или сокращает зарплату, - добавил Аас, по словам которого также нужно будет внести данные работника, о компенсации зарплаты которого подается ходатайство и приложить подтверждение о том, что работодатель выплатил работнику свою часть. - Мы протестировали свою инфосистему, для того чтобы мы смогли одновременно принимать как можно больше ходатайств, и чтобы их рассмотрение проходило как можно быстрее».
У работника есть право получить компенсацию заработной платы за два календарных месяца. Для ходатайства о компенсации работодатель должен подавать заявление за каждый месяц отдельно. Если работодатель прекратит трудовые отношения с работником по причине сокращения в том же календарном месяце, за который подается ходатайство о компенсации заработной платы, или в следующем месяце, то работодатель должен будет вернуть компенсацию кассе по безработице.