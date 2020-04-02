Чт, 2.04.2020
Мы должны понимать, что впереди у нас длинный марафон и львиная доля дистанции еще не преодолена. Ральф Алликвеэ
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Половина населения Земли вынуждена оставаться дома

Земля. Иллюстративное фото.

ФОТО: NASA/REUTERS

Более 3,9 млрд человек, то есть половина населения мира, теперь вынуждены оставаться дома, чтобы бороться с распространением коронавируса COVID-19.

Об этом в четверг со ссылкой на официальные источники сообщило французское агентство новостей AFP.

Меры, включающие как обязательные, так и желательные ограничения, карантин и запреты на передвижение предприняты в 90 странах и территориях. С устанавливаемым в пятницу в Таиланде запретом на передвижение такие меры охватывают более половины человечества. 

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