Правительство передало в Рийгикогу проект дополнительного бюджета: это смягчит последствия кризиса для людей

«Дополнительный бюджет и связанные с ним меры призваны поддержать наиболее пострадавших от нынешних трудностей людей и предприятия. Также они вносят непосредственный вклад в решение кризиса здравоохранения и обеспечение готовности государства к условиям чрезвычайного положения. Нашей четкой целью является сохранение рабочих мест, предотвращение попадания предприятий в сложные ситуации, создание основы для оживления экономики в целях ее максимально быстрого восстановления», — сказал премьер-министр Юри Ратас.

«Чтобы свести к минимуму последствия кризиса для жителей и предприятий Эстонии, мы составили и готовы запустить крупнейший за все время пакет помощи эстонской экономике. Наряду с масштабными поручительствами по кредитам, предпринимательскими кредитами и мерами, направленными на рынок труда, мы отдельно оказываем поддержку наиболее пострадавшим секторам и снижаем ставки акцизов как на дизельное топливо, так и на электричество», — заявил министр финансов Мартин Хельме.

По мнению председателя партии Isamaa Хелира-Вальдора Сеэдера, в случае непредвиденного кризиса государство должно поддержать предпринимателей. «Мы поставили цель оказать поддержку важнейшим секторам бизнеса Эстонии. Данный экономический пакет позволит предприятиям отложить выполнение налоговых обязательств и поможет сохранить рабочие места. Эти экономические меры должны быть максимально краткосрочными, но столь длительными, сколь это необходимо. В ближайшие недели и месяцы мы должны проявлять гибкость и при необходимости, безусловно, готовы вносить и изменения», — сказал Сеэдер.

Он добавил, что представленный сегодня Рийгикогу пакет мер поможет смягчить краткосрочный экономический ущерб, однако ясно, что поступление налогов в государственный бюджет снизится. «В долгосрочной перспективе мы не сможем залатать образующиеся в бюджете дыры и финансировать дополнительные потребности здравоохранения и пакет поддержки экономики только за счет кредитов, так что мы должны быть готовы также пересмотреть расходы публичного сектора».

Номинальный дефицит бюджета правительственного сектора вместе с мерами поддержки экономики правительством составит в нынешнем году 2,62 миллиарда евро. Влияние мер на номинальную бюджетную позицию правительственного сектора измеряется в 1,15 миллиарда евро. Дополнительный бюджет сократит доходы государственного бюджета на 1,63 миллиарда евро по сравнению с бюджетом нынешнего года. Влияние мер дополнительного бюджета на расходы действующего бюджета в целом составит 513 миллионов. К этому прибавится использование резервов.

Накануне составления дополнительного бюджета Министерство финансов обновило экономический прогноз, согласно которому спад экономики Эстонии в нынешнем году может составить 8 процентов, по сравнению с 10 процентами предыдущего прогноза. Принимаемые правительством меры помогут смягчить глубину кризиса для экономики.