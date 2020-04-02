Правительство передало в Рийгикогу проект дополнительного бюджета: это смягчит последствия кризиса для людей

Правительство утвердило закон о дополнительном бюджете и передало его в Рийгикогу. Дополнительный бюджет направлен на оказание в срочном порядке поддержки работникам и предприятиям Эстонии и смягчение экономического спада, вызванного коронавирусом.
«Дополнительный бюджет и связанные с ним меры призваны поддержать наиболее пострадавших от нынешних трудностей людей и предприятия. Также они вносят непосредственный вклад в решение кризиса здравоохранения и обеспечение готовности государства к условиям чрезвычайного положения. Нашей четкой целью является сохранение рабочих мест, предотвращение попадания предприятий в сложные ситуации, создание основы для оживления экономики в целях ее максимально быстрого восстановления», — сказал премьер-министр Юри Ратас.
«Чтобы свести к минимуму последствия кризиса для жителей и предприятий Эстонии, мы составили и готовы запустить крупнейший за все время пакет помощи эстонской экономике. Наряду с масштабными поручительствами по кредитам, предпринимательскими кредитами и мерами, направленными на рынок труда, мы отдельно оказываем поддержку наиболее пострадавшим секторам и снижаем ставки акцизов как на дизельное топливо, так и на электричество», — заявил министр финансов Мартин Хельме.
По мнению председателя партии Isamaa Хелира-Вальдора Сеэдера, в случае непредвиденного кризиса государство должно поддержать предпринимателей. «Мы поставили цель оказать поддержку важнейшим секторам бизнеса Эстонии. Данный экономический пакет позволит предприятиям отложить выполнение налоговых обязательств и поможет сохранить рабочие места. Эти экономические меры должны быть максимально краткосрочными, но столь длительными, сколь это необходимо. В ближайшие недели и месяцы мы должны проявлять гибкость и при необходимости, безусловно, готовы вносить и изменения», — сказал Сеэдер.
Он добавил, что представленный сегодня Рийгикогу пакет мер поможет смягчить краткосрочный экономический ущерб, однако ясно, что поступление налогов в государственный бюджет снизится. «В долгосрочной перспективе мы не сможем залатать образующиеся в бюджете дыры и финансировать дополнительные потребности здравоохранения и пакет поддержки экономики только за счет кредитов, так что мы должны быть готовы также пересмотреть расходы публичного сектора».
Номинальный дефицит бюджета правительственного сектора вместе с мерами поддержки экономики правительством составит в нынешнем году 2,62 миллиарда евро. Влияние мер на номинальную бюджетную позицию правительственного сектора измеряется в 1,15 миллиарда евро. Дополнительный бюджет сократит доходы государственного бюджета на 1,63 миллиарда евро по сравнению с бюджетом нынешнего года. Влияние мер дополнительного бюджета на расходы действующего бюджета в целом составит 513 миллионов. К этому прибавится использование резервов.
Накануне составления дополнительного бюджета Министерство финансов обновило экономический прогноз, согласно которому спад экономики Эстонии в нынешнем году может составить 8 процентов, по сравнению с 10 процентами предыдущего прогноза. Принимаемые правительством меры помогут смягчить глубину кризиса для экономики.
Помощь предприятиям в дополнительном бюджете Министерство экономики и коммуникаций предлагает через фонд KredEx. Это поможет смягчить экономические трудности, обусловленные распространением коронавируса. Пакеты KredEx разработаны в соответствии с различными возможными сценариями протекания кризиса и ставят целью оказание помощи предприятиям для предупреждения или смягчения проблем ликвидности. KredEx будет предлагать поручительства по кредитам, оборотные кредиты и инвестиционные кредиты. Через Фонд содействия развитию предпринимательства отдельно будет оказана поддержка малым предприятиям и туристическому сектору. В сфере Министерства экономики и коммуникаций дополнительные средства будут направлены также на строительство дорог и на преодоление т. н. последней мили. На стратегическое инвестирование предприятий будет направлено 300 миллионов евро; отдельная поддержка будет оказана транспортному сектору.
Для поддержки занятости через Кассу по безработице Эстонии будет направлено 250,6 миллиона евро на меры, позволяющие сохранить доход работников в условиях чрезвычайного положения.
Для оказания помощи медицинской системе Больничной кассе выделяются средства на то, чтобы компенсировать расходы по оплате первых трех дней пребывания на больничном. Помимо этого, система здравоохранения получит дополнительно 200 миллионов на нужды больниц, скорой помощи и покрытие других чрезвычайных расходов.
В социальной сфере через Департамент социального страхования будет обеспечена возможность получения за счет дополнительного бюджета листов по уходу для родителей детей с особыми образовательными потребностями. Кроме того, вносится изменение об автоматическом продлении оценки трудоспособности и степени тяжести инвалидности.
Льготы в области налогообложения и акцизов снизят расходы, сдвинут сроки и смягчат процентные ставки. Для снижения транспортных и жилищных расходов правительство снизит на два года, то есть с 1 мая нынешнего года по 30 апреля 2022 года, ставки акцизов на разные виды топлива.
- Акцизная ставка на дизельное топливо снижается с сегодняшнего дня с 493 евро до 372 евро на 1000 литров, как это сделано сейчас в Литве. Это предположительно уменьшит стоимость дизельного топлива на 14,5 евроцента за литр.
- Акцизная ставка на природный газ снижается с 79,14 евро до 40 евро на 1000 кубометров, то есть до уровня 2017 года. Для домохозяйств это будет означать удешевление природного газа на 7,1 процента.
- Акцизная ставка на электроэнергию снижается с 4,47 евро до одного евро на мегаватт-час, то есть до минимального разрешенного в Европейском союзе уровня. Для потребителей это принесет снижение цены на электричество на 3,1 процента. Кроме того, будет действовать льгота для крупных потребителей электричества.
Налогово-таможенный департамент не будет начислять проценты с налоговых задолженностей в марте и апреле. Кроме того, снижается ставка рассчитываемого с налоговой задолженности процента с нынешних 0,06 процента до 0,03 процента, и налоговому управляющему предоставляется право при рассрочке снижать ставку до нуля. За индивидуальных предпринимателей государство само заплатит авансовый социальный налог за первый квартал. Для облегчения налогового бремени на работодателей на три месяца отменяется требование минимального обязательства по социальному налогу.
Ставку налога с оборота для электронных изданий планируется снизить до 9 процентов, то есть до того же уровня, который существует для бумажных изданий. Снизится также ставка налога с оборота для аудиокниг на физических носителях.
Правила вычета расходов из доходов, полученных при отчуждении лесоматериалов, будут распространены также на физических лиц.
Пенсионные выплаты во вторую ступень, осуществляемые за счет социального налога, государство приостанавливает с 1 июля нынешнего года до 31 августа 2021 года. В октябре 2020 года все присоединившиеся к обязательному пенсионному накоплению смогут также принять решение, отказаться ли им от взносов со своей стороны. Для этого в октябре надо будет подать соответствующее заявление. Для тех, кто решит со своей стороны продолжить взносы, предусмотрен механизм компенсации.
Местные самоуправления получат 100 миллионов евро для инвестиций и покрытия расходов, например для ремонта дорог, оказания местных услуг по повышению энергоэффективности зданий, сносу ненужных построек и т. п. Кроме того, для смягчения последствий, вызванных коронавирусом, местным самоуправлениям будет выделено 30 миллионов евро. В большем объеме начнется приведение в порядок жилых помещений через KredeX.
Сельской жизни будет оказана поддержка через кредиты Фонда развития сельской жизни в размере 200 миллионов евро. Увеличивается бюджет субсидий на услугу замены для сельхозпроизводителей.
В сфере образования и науки для поддержки научной и исследовательской деятельности, связанной с COVID-19, в т. ч. на инвестиции в биолабораторию третьей ступени Тартуского университета выделяется 4 миллиона евро. Кроме того, будет оказана поддержка по покрытию расходов частным школам и детским садам, образованию по интересам и проч.
Размер кризисного пакета в сфере культуры и спорта составляет 25 миллионов евро. Пакет делится на две части: поддержка действующих в сфере культуры и спорта физических лиц и частичная компенсация расходов, уже произведенных на отмененные культурные и спортивные мероприятия и сопутствующих временному прекращению деятельности организаций в этой сфере, а также неизбежных предстоящих устойчивых расходов.
Государство в дополнительном бюджете помогает также поддержать церкви и священнослужителей, деятельность которых в период кризиса существенно нарушена, но которые продолжают оказание помощи людям.
Кроме того, изменения в соответствии с обновленными прогнозами вносятся также в бюджеты и регуляции, связанные со сферой ответственности других министерств.
Сокращение расходов публичного сектора ведущая комиссия Рийгикогу по пересмотру государственного бюджета начнет обсуждать в течение второго квартала 2020 года, и правительство рассмотрит эти предложения при составлении государственного бюджета 2021 года.
Государственная бюджетная стратегия в связи с изменениями базового закона о госбюджете весной нынешнего года пересматриваться не будет, так как предпосылки прогнозов изменяются очень быстро.
Материалы по дополнительному бюджету:
2020. Aasta lisaeelarve seaduse eelnõu seletuskiri (PDF) (Пояснительная записка к проекту дополнительного государственного бюджета на год).
2020. aasta lisaeelarve seaduse tekstiparagrahvid (PDF) (Статьи текста закона о дополнительном бюджете на 2020 год).
2020. aasta riigi lisaeelarve seaduse eelnõu (PDF) (Проект дополнительного государственного бюджета на 2020 год).