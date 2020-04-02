Коронавирус добрался до дома престарелых в Вильяндимаа

В четверг в доме престарелых в волости Мульги в Халлисте, Вильяндимаа, были получены две позитивные на COVID-19 пробы. Речь идет о доме престарелых в усадьбе "Мульги" - Мульги Хяэрбери, пишет Sakala.
Одна положительная проба принадлежит постояльцу, другая - работнику. Заместитель старейшины волости Мульги Эне Маатен подтвердила, что в доме престарелых приняты все необходимые меры. По словам Маатен, что будет дальше, станет известно в пятницу. На данный момент дом престарелых на карантине, постоялец был увезен в больницу.
С представителями Хяэрбери связаться не удалось в четверг вечером. На их веб-странице есть информация, что в усадьбе расположены 16 комнат для постояльцев, вмещающих 26 человек. В комплекс входит еще одно здание, вмещающее 40 человек.