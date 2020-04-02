Коронавирус добрался до дома престарелых в Вильяндимаа

Одна положительная проба принадлежит постояльцу, другая - работнику. Заместитель старейшины волости Мульги Эне Маатен подтвердила, что в доме престарелых приняты все необходимые меры. По словам Маатен, что будет дальше, станет известно в пятницу. На данный момент дом престарелых на карантине, постоялец был увезен в больницу.