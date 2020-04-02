Вице-мэр Таллинна: «В день пенсии избегайте очередей к банкоматам»

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, понятно, что многие пожилые люди привыкли в день выплаты пенсии ходить в магазин и снимать со счета наличные деньги для повседневных нужд.

«Все же, в нынешней ситуации это небезопасно. Советуем всем пожилым людям использовать предлагаемую районными управами возможность заказывать товары на дом в приоритетном порядке, делать заказы самостоятельно через интернет, или обратиться с такой просьбой к близким, которым можно довериться», - подчеркнула Бешкина.

«В случае, если у вас действительно нет других вариантов, и вы вынуждены самостоятельно пойти к банкомату, то, пожалуйста, по возможности используйте одноразовые перчатки и дезинфектор, чтобы избежать опасности заражения», - добавила Бешкина.

Наряду с этим, вице-мэр советует всем, кто в состоянии, пользоваться электронными услугами или же попросить помощи детей или внуков, либо обратиться в центр поддержки банка за телефонной консультацией.

Город, в сотрудничестве e-Selver, предоставляет приоритетное право оформления заказа столичным работникам социального обеспечения для своих подопечных. Для этого предприятию Selver переданы контакты работников по уходу, и их заказы будут укомплектованы в первоочередном порядке.

Таким образом, работники по уходу, оказывающие услуги на дому, смогут заказать в e-Selver продукты и хозяйственные товары клиентам, получающим услуги на дому.

Кроме того, город, в сотрудничестве с универмагом Stockmann, оказывает в условиях чрезвычайного положения поддержку людям, критически нуждающимся в помощи и оставшимся в изоляции, и не имеющим возможности получить продукты из магазина. За продукты следует заплатить самому, а доставка на дом в черте города бесплатная.

Районные отделы социального обеспечения предоставляют информацию о возможностях заказа товаров нуждающимся в помощи людям, которые не в состоянии самостоятельно выходить из дома. Это может быть пожилой человек или родитель-одиночка, который, к примеру, не может отойти от больного ребенка. Другими словами, это должен быть человек, нуждающийся в помощи, и не имеющий иной возможности получить продукты из магазина.