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Учения «Весенний шторм» будут проведены, но в них примут участие всего несколько тысяч военнослужащих

«Весенний шторм»

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

В этом году учения «Весенний шторм» будут проводиться в меньшем объеме, и в них примет участие несколько тысяч военнослужащих.

Согласно нынешним планам, учения «Весенний шторм» в этом году по решению командующего Силами обороны генерал-майора Херема пройдут в уменьшенном масштабе, и вместо первоначально планировавшейся Центральной Эстонии будут проводиться в первую очередь на центральном полигоне, сообщила в четверг BNS пресс-служба главного штаба Сил обороны.

В соответствии с решением командующего Силами обороны резервисты на учения «Весенний шторм» в этом году призваны не будут, участие примут только проходящие в настоящее время обучение военнослужащие, военнослужащие действительной службы и члены боевой группы союзников в Тапа - в общей сложности несколько тысяч человек.

Участия в учениях не примут первоначально планировавшие участие подразделения союзников и партнерских стран.

Участвующие в учениях «Весенний шторм» подразделения будут отрабатывать взаимодействия по выполнению боевых задач согласно плану, а на конец учений запланированы боевые стрельбы.

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