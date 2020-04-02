Учения «Весенний шторм» будут проведены, но в них примут участие всего несколько тысяч военнослужащих

Согласно нынешним планам, учения «Весенний шторм» в этом году по решению командующего Силами обороны генерал-майора Херема пройдут в уменьшенном масштабе, и вместо первоначально планировавшейся Центральной Эстонии будут проводиться в первую очередь на центральном полигоне, сообщила в четверг BNS пресс-служба главного штаба Сил обороны.

В соответствии с решением командующего Силами обороны резервисты на учения «Весенний шторм» в этом году призваны не будут, участие примут только проходящие в настоящее время обучение военнослужащие, военнослужащие действительной службы и члены боевой группы союзников в Тапа - в общей сложности несколько тысяч человек.

Участия в учениях не примут первоначально планировавшие участие подразделения союзников и партнерских стран.