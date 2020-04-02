Руководитель больницы Курессааре: на следующей неделе ситуация может ухудшиться

В то же время он ждет, что на следующей неделе число заболевших внезапно вырастет. «Если мы посмотрим, как много пациентов с вирусом мы госпитализировали сегодня, то можно сказать, что их двое», - сказал Лаане в передаче «Ringvaade».

Если в четверг утром в больнице Курессааре были на лечении 22 пациента с коронавирусом, то одного пациента выписали в течение дня, но добавились еще двое.

«В отделении сортировки у нас сейчас три пациента, так что нагрузка на больницу не чрезмерная», - сказал Лаане. Два пациента сейчас находятся в тяжелом состоянии.

На вопрос, что же будет дальше, Лаане ответил, что прогнозировать сложно. Он отметил, что модели прогноза созданы по примеру Италии и Испании.

«Что показывают модели, так это то, что роста заболеваний можно ожидать со следующей недели», - объяснил Лаане.

Для этого уже все приготовлено, также установлен полевой госпиталь Сил обороны. Поскольку уже 42 работника больницы Курессааре заболели COVID-19, то среди работников больницы провели тестирование. Лаане отмечает, что 42 коронавирус-позитивных работников были выявлены в течение нескольких недель.