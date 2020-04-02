Ратас: я поддерживаю массовое тестирование, но нужно найти надежные тесты

В интервью «Актуальной камере», премьер-министр сказал, что поддерживает идею массового тестирования жителей Эстонии на коронавирус. Это будет обсуждаться в пятницу на заседании правительственной комиссии.

«Но это предполагает, что мы получим эти массовые тесты, они будут надежными, качественными и простыми в использовании», - сказал Ратас.

По словам премьер-министра, в четверг в комиссии обсуждалось то, как сделать так, чтобы пожилым не нужно было идти в общественные места в кризисное время. Также то, что представителям торговли следует обеспечить для каждого покупателя минимальную зону — четыре квадратных метра.