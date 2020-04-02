Чт, 2.04.2020
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Ратас: я поддерживаю массовое тестирование, но нужно найти надежные тесты

Премьер-министр Юри Ратас.

ФОТО: Tiina Oja

Согласно прогнозам, коронавирусная пандемия в Эстонии только усугубится, признал премьер-министр, руководящий чрезвычайным положением, Юри Ратас, передает Postimees.

В интервью «Актуальной камере», премьер-министр сказал, что поддерживает идею массового тестирования жителей Эстонии на коронавирус. Это будет обсуждаться в пятницу на заседании правительственной комиссии.

«Но это предполагает, что мы получим эти массовые тесты, они будут надежными, качественными и простыми в использовании», - сказал Ратас.

По словам премьер-министра, в четверг в комиссии обсуждалось то, как сделать так, чтобы пожилым не нужно было идти в общественные места в кризисное время. Также то, что представителям торговли следует обеспечить для каждого покупателя минимальную зону — четыре квадратных метра.

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