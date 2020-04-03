Медработники-добровольцы отправились на работу в полевой госпиталь на Сааремаа

Среди медработников шесть врачей и пять медсестер из больниц Эстонии, скорой помощи и частного сектора. Добровольцы приступят к работе в полевом госпитале, который военные установили возле Курессаареской больницы, работа будет проходить посменно по одной или по две недели.

По словам отправившегося утром направился помогать на Сааремаа врача-резидента неотложной медицины Танеля Лепика, по состоянию на середину дня у них еще не было ни одного пациента, поэтому еще рано говорить, насколько работа в полевом госпитале отличается от работы в больнице в обычных условиях.

«Логистическая сторона отличается – лекарства нужно заказывать, приносить и относить, для рентгена кто-то приходит из больницы, перемещение лабораторных анализов организовано по-другому», - перечислил Лепик. В то же время полевой госпиталь организован для того, чтобы непосредственная работа с пациентом существенно не отличалась от работы в обычных условиях, и пациент получает лечение на таком же хорошем уровне, как и в обычной больнице.

По словам Лепика, решение поехать помогать на Сааремаа далось ему очень легко, так как он находится в отпуске по уходу за ребенком и не должен был об этом договариваться со своим работодателем. Супруга Лепика также врач и сразу поняла и поддержала решение мужа.

«Медработников мотивирует возможность хорошо делать работу, для это меня учили и обучали», - ответил Лепик на вопрос о том, что побудило его поехать помогать в качестве добровольца.

Работу армейского полевого госпиталя координируют армия, Курессаареская больница и медицинские руководители чрезвычайного положения из департамента здоровья, которые вместе ежедневно занимаются планированием ротаций медработников, чтобы в Курессааре постоянно находился дополнительный медицинский персонал.

Помимо медработников-добровольцев в полевом госпитале работают также 18 военных медиков, в том числе врач, сестры и парамедики.