Всемирный банк выделит развивающимся странам более 140 млрд евро на борьбу с коронавирусом

«Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил первый пакет операций по оказанию экстренной помощи развивающимся странам по всему миру, используя специальную ускоренную систему реагирования на COVID-19. Утвержденная группа проектов на сумму $1,9 млрд (1,7 млрд евро) поможет 25 странам,— говорится в сообщении.— Мы ожидаем серьезной глобальной рецессии. На прошлой неделе мы представили дополнительные меры, которые позволят ВБ в течение следующих 15 месяцев выделить $160 млрд (146 млрд евро)»,— говорится в сообщении.

В конце марта президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас призвал лидеров G20 разрешить беднейшим странам приостановить все выплаты официального двустороннего кредита, пока ВБ и МВФ не проведут полную оценку их потребностей в восстановлении и финансировании.