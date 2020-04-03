Коронавирус: Генассамблея ООН не приняла вариант декларации РФ

Генеральная ассамблея ООН в четверг, 2 апреля, одобрила в Нью-Йорке резолюцию под названием "Глобальная солидарность в борьбе с коронавирусным заболеванием". Документ принят в результате консенсуса, пишет DW.com.
Государства ООН призвали активизировать международное сотрудничество для сдерживания пандемии, а также прибегнуть к обмену информацией, научными знаниями и передовым опытом. Отдельно в документе подчеркивалась особая роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и ООН в борьбе с распространением вируса нового типа.
Российская версия декларации
Между тем, как отмечает агентство AFP, Россия безрезультатно настаивала на другой версии декларации. По данным агентства, в ней содержался косвенный призыв к отказу от международных санкций в условиях пандемии. В тексте упоминалось, в частности, согласие государств сотрудничать между собой и с ВОЗ, а также отказаться от торговых войн и применения односторонних санкций, принятых в обход Совета Безопасности ООН, указывалось в сообщении на сайте российского постпредства при всемирной организации.
В отличие от постановлений Совбеза ООН резолюции Генассамблеи не носят юридически обязывающего характера.
Всего, по данным частного Университета Джонса Хопкинса в американском Балтиморе, в мире на 05.00 по Таллинну 3 апреля коронавирусом инфицированы 1 015 880 человек, скончались 53 200, выздоровели 213 000.