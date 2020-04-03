Эдгар Сависаар: за эти 30 лет Эстония достигла невероятных высот

В этот день 30 лет назад 3 апреля 1990 года было созвано первое правительство ЭР периодa восстановления независимости. Премьер-министром стал Эдгар Сависаар, под чьим руководством правительство успешно завершило процесс восстановления независимости – Эстония стала свободной без единой жертвы. Правительство состояло из 20 министров, в число которых среди прочих входили также будущий президент Эстонской Республики Леннарт Мери в качестве министра иностранных дел и трёхкратный премьер-министр Тийт Вяхи в качестве министра транспорта.

«За эти 30 лет Эстония достигла невероятных высот, - сказал бывший премьер-министр Эдгар Сависаар. - Начало марафонской гонки во многом определяет конечный результат, и оглядываясь назад, я могу сказать, что мы обеспечили Эстонии отличный старт. Успех Эстонии в последующие годы был-бы невозможен без самоотверженных действий всех проэстонских сил и без эффективного сотрудничества, которое мы осуществляли, несмотря на некоторые разногласия в тактических вопросах восстановления независимости. От имени правительства, которое сегодня празднует свою 30-ю годовщину, я выражаю глубокую благодарность министрам и всем участникам процесса».

«Оценивая роль правительства периода восстановления независимости, следует иметь в виду, что переход от ранее беспрецедентной крайне централизованной системы к новой демократической рыночной экономике оказался с учетом имевших возможностей вполне успешным, особенно по сравнению с большинством стран гемосферы бывшего СССР», - добавил бывший министр транспорта Тийт Вяхи.

«В процессе восстановления независимости мы подготовили и осуществили очень важные шаги по консолидации эстонской государственности», - сказал бывший министр юстиции Юри Райдла. «Деятельность правительства основывалась на решении Верховного Совета от 30 марта 1990 года и принятом 8 мая 1990 года законе «О символике Эстонии», который предусматривал восстановление эстонской государственности по принципу правовой преемственности. Закон от 8-го мая 1990-го года узаконил пять наиболее важных положений Конституции Эстонской Республики 1938 года, чем практически реализовал правовую преемственность».

«Конечно, нам пришлось воспользоваться всеми возможностями, которые открылись в тот уникальный период времени, что мы и сделали. Мы опирались на различных союзников в достижении нашей конечной цели - освобождения Эстонии и укрепления ее независимости в течение короткого, но достаточно сумбурного переходного периода после распада Советского Союза», - сказал бывший государственный министр Райво Варе. В задачи правительства входило построение политической, законодательной и государственно-административной структуры нового государства. Кроме того, оно должно было обеспечить вместо экономики, основанной на жесткой системе распределения, условия, предотвращающие развитие наихудшего сценария в обеспечении жизненных потребностей людей, и создать основы для развития новой среды свободной рыночной экономики».