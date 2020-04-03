Пт, 3.04.2020
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ООН опасается масштабного голода из-за пандемии коронавируса

Иллюстративное фото.

ФОТО: Christoph Hardt via www.imago-images.de/imago images/Future Image

По оценкам Всемирной организации, уже сейчас во всем мире голодают свыше 820 млн человек. Кризис, вызванный пандемией коронавируса, грозит еще более обострить ситуацию, пишет DW.com.

Всемирная продовольственная программа (World Food Programme - WFP) прогнозирует масштабный голод из-за пандемии нового коронавируса SARS-CoV-2. "Мы всерьез бьем тревогу. Мы опасаемся, что нас ожидает по-настоящему большой кризис", - заявила представитель берлинского филиала WFP Беттина Люшер в интервью информационному агентству epd, обнародованном в пятницу, 3 апреля.

По ее словам, уже сейчас WFP оказывает неотложную гуманитарную помощь 87 млн человек более чем в 80 странах, при этом работа гуманитарной организации все больше осложняется из-за войн, климатических изменений, засух и наводнений; теперь же к этому прибавилась и пандемия коронавируса.

Беспрецедентная по сложности ситуация

"Из-за коронавируса, который проник почти во все африканские страны, во многих регионах создалась поистине тяжелая ситуация, особенно там, где слабая экономика и слабая система здравоохранения. Мы сталкиваемся с беспрецедентной ситуацией, в которой мы как крупнейшая в мире гуманитарная организация не находились еще никогда. Это абсолютно неизведанная территория", - отметила Люшер.

По оценкам ООН, во всем мире сейчас голодают более 820 млн человек. Только в Восточной Африке недоедают 15 млн человек в таких странах, как Южный Судан, Эфиопия, Сомали и Кения. "Пандемия коронавируса дает основания опасаться, что голод станет реальностью и для многих миллионов других людей. Потребности в неотложной продовольственной помощи лишь возрастут", - констатировала представитель берлинского филиала WFP.

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