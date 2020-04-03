Пт, 3.04.2020
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Водителей таллиннского городского транспорта не коснутся массовые сокращения

Водитель автобуса. Фото иллюстративное.

ФОТО: Mihajlo Maricic / PantherMedia / Mihajlo Maricic

На предприятии Tallinna Linnatranspordi AS в условиях чрезвычайного положения не предусмотрены сокращения водителей общественного транспорта.

По словам Андрея Новикова, вице-мэра и председателя совета TLT, из-за введенного режима чрезвычайного положения сокращений среди водителей транспорта не предвидится.

«Таллинн должен обеспечить водителям автобусов, трамваев и троллейбусов чувство уверенности, что у нас всех в это сложное время рабочие места не под угрозой. Также видим необходимость в условиях чрезвычайного положения сохранить для горожан возможность ездить в важные для них места», - сказал Андрей Новиков.

По словам Новикова, в планах пересмотреть открытие новых маршрутов и запланированное ранее уплотнение графиков, чтобы тем самым в первую очередь обеспечить необходимый резерв водителей автобусов, например, на случай болезни. Также на период действия режима чрезвычайного положения прекращена продажа билетов в общественном транспорте, а чиновники муниципальной полиции не проверяют их наличие.

Размер неполученного ежемесячного дохода от непроданных билетов в среднем составляет около 420 000 евро, который покрывается городскими дотациями.

На данный момент в Таллинне водителями общественного транспорта работает 1341 человек.

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