Водителей таллиннского городского транспорта не коснутся массовые сокращения

На предприятии Tallinna Linnatranspordi AS в условиях чрезвычайного положения не предусмотрены сокращения водителей общественного транспорта.
По словам Андрея Новикова, вице-мэра и председателя совета TLT, из-за введенного режима чрезвычайного положения сокращений среди водителей транспорта не предвидится.
«Таллинн должен обеспечить водителям автобусов, трамваев и троллейбусов чувство уверенности, что у нас всех в это сложное время рабочие места не под угрозой. Также видим необходимость в условиях чрезвычайного положения сохранить для горожан возможность ездить в важные для них места», - сказал Андрей Новиков.
По словам Новикова, в планах пересмотреть открытие новых маршрутов и запланированное ранее уплотнение графиков, чтобы тем самым в первую очередь обеспечить необходимый резерв водителей автобусов, например, на случай болезни. Также на период действия режима чрезвычайного положения прекращена продажа билетов в общественном транспорте, а чиновники муниципальной полиции не проверяют их наличие.
Размер неполученного ежемесячного дохода от непроданных билетов в среднем составляет около 420 000 евро, который покрывается городскими дотациями.
На данный момент в Таллинне водителями общественного транспорта работает 1341 человек.