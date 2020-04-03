УЕФА надеется перезапустить лиги Европы в июле и не хочет отменять сезон

УЕФА написал письма 55 членам-ассоциациям, включая лиги и клубы, по поводу ситуации с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса.
В письме УЕФА призывает европейские лиги не отменять сезон и возобновить проведение игр, когда это будет безопасно.
«Крайне важно, чтобы даже такое губительное событие, как эпидемия, не помешало тому, чтобы в нашем спорте все решалось на поле и в соответствии с правилами, а все награды должны быть присуждены на основании результатов.
Мы уверены, что футбол может быть возобновлен в ближайшие месяцы – на условиях, определенных государственными властями, – и считаем, что любое решение об отмене внутренних соревнований на данном этапе является преждевременным и необоснованным», – говорится в письме.
В настоящее время специально созданные рабочие группы УЕФА ведут работу над возобновлением сезона в июле.
Бельгия стала первой в Европе страной, где был окончательно остановлен сезон.
Подобная мера была рекомендована руководством высшей лиги страны, теперь ее должны одобрить на генеральной ассамблее.
Таким образом, чемпионом Бельгии станет «Брюгге», право на выступление в отборочном этапе Лиги чемпионов получит «Гент».
Специальная рабочая группа определит, возможно ли завершение Кубка страны и первого дивизиона Бельгии, второй по силе лиге страны.