Наибольший риск для инфицирования постояльцев центров социального ухода в Латвии представляют работники

В шести филиалах этого центра в целом проживает более 700 человек, а работники в большинстве случаев работают еще и в других местах. «Поэтому карантинные меры не могут гарантировать, что вирус не попадет и к нам», - сказала Киселе.

В филиалах центра «Рига» введен полный карантин, посетители не принимаются, регулярно контролируется состояние здоровья и сотрудников, и постояльцев пансионатов.

Как сообщалось, случаи заболевания Covid-19 на этой неделе выявлены в трех центрах социального ухода. В болдерайском учреждении Stella maris коронавирусная инфекция Covid-19 обнаружена у одной из постоялиц, в сигулдском частном центре «Аллажи» заболел один из работников, а в Элейском центре социального ухода и реабилитации Covid-19 выявлен у четырех человек.