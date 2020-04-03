Напряжение нарастает: торговая сеть предложит своим продавцам психологическую помощь

Помимо защиты физического здоровья, Selver хочет обратить внимание и на проблемы, которые могут возникнуть из-за повышенного уровня тревожности. Профессиональный консультант поможет работникам сети справиться с ними.
«В условиях чрезвычайного положения работники продуктовых магазинов находятся на передовой, поэтому можно наблюдать общий рост тревожности, неопределенности и страха. В Selver мы ощущаем необходимость помочь своим сотрудникам справиться с трудными временами и предложить психологическую помощь тем, кто в ней нуждается. С этой целью отдел кадров начал сотрудничество с профессиональным консультантом», – сказала руководитель сети Selver Кристи Ломп.
На сегодняшний день Selver завершает внедрение комплекса мер по обеспечению безопасности работы в период чрезвычайного положения. Для предотвращения контактов в информационных пунктах всех магазинов сети Selver установлены стеклянные перегородки. Вскоре аналогичные перегородки появятся и на кассах. Кроме того, в магазины поступило 1500 шлемов со стеклянными козырьками, которые являются средствами индивидуальной защиты сотрудников.
Также применяются и такие одноразовые средства индивидуальной защиты, как маски, перчатки и дезинфицирующие средства. Проблемы с поставками последних еще не решены окончательно. В длительной перспективе Selver ищет возможности для создания более существенного запаса одноразовых средств индивидуальной защиты.
«Таким образом, мы можем подтвердить, что в Selver созданы все условия для работы в безопасной среде даже сейчас, в период особенно повышенной активности вируса», – подтвердила Кристи Ломп.
Selver продолжает повышать информированность клиентов, рассказывая о том, что именно посетители магазина играют ключевую роль в замедлении распространения вируса: магазин следует посещать только в одиночку, дезинфицировать руки до и после посещения магазина, заранее продумывать покупки, чтобы сделать их как можно быстрее, и ни в коем случае не приходить в магазин больным. С другими посетителями магазина следует соблюдать дистанцию не менее двух метров. Selver рекомендует оплачивать покупки в кассах самообслуживания.
В марте этого года вся Эстония неожиданно оказалась в абсолютно новой ситуации. В этих условиях Selver хочет обратить особое внимание на прекрасно справляющихся со своими обязанностями как сотрудников, непосредственно контактирующих с потребителями, так и тех, кто трудится во вспомогательных подразделениях, обеспечивая работу магазинов – без них всем нам пришлось бы сейчас очень трудно. «В наших магазинах по всей Эстонии трудятся люди, которые преодолели себя и стали незаменимой поддержкой в ситуации, которая совершенно новая для всей страны. Вклад лучших работников марта будет оценен по заслугам», – пообещала руководитель Selver Кристи Ломп.