Covid-19: уникальная система тестирования показала, что у половины зараженных нет симптомов

В Исландии введена уникальная система тестирования на Covid-19, которая позволит другим странам лучше понять природу коронавируса. Уже известно, что у половины инфицированных не появляются симптомы, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на CNN.
🧪#COVIDー19 Tests per 100K people (Apr. 01, 2020)— Jo Di 🏳️🌈 (@jodigraphics15) April 2, 2020
5,756 🇮🇸 Iceland
2,252 🇦🇪 UAE
2,063 🇧🇭 Bahrain
1,753 🇳🇴 Norway
1,521 🇨🇭 Switzerland
1,210 🇭🇰 Hong Kong
1,100 🇩🇪 Germany
1,081 🇸🇮 Slovenia
1,025 🇦🇺 Australia
1,013 🇲🇹 Malta
Data/sources: https://t.co/wJJTtKmbOj pic.twitter.com/KbnX9AqVWi
До вторника в Исландии тесты на Covid-19 сделали 17 900 человек или почти 5% жителей страны.
Государственная университетская больница Исландии берет анализы у людей с тяжелыми симптомами и из крупнейших групп риска. Однако тестирование предлагает и фармацевтическая компания deCODE Genetics, услуги которой доступны для остальных групп общественности - всех, у кого нет симптомов и кто сейчас не находится в карантине. Результаты передаются главному эпидемиологу страны и Департаменту здравоохранения.
В Исландии базируется deCODE - дочернее предприятия американской биотехнологической компании Amgen. Оно до этого сделало тесты примерно 9000 людям, которые сами подали заявки.
"Результаты дополнительных сделанных deCODE тестов свидетельствуют о признаках, что ограничения по распространению вируса были эффективными", - сообщило на прошлой неделе правительство Исландии.
"Сбор анализов у более широкой общественности позволит получить наиболее полную картину об истинном распространении SARS-CoV-2 в Исландии".
Некоторые выводы уже можно сделать. Несмотря на то, что лишь в одном проценте случаев результаты тестов, проведенных по инициативе самих жителей, оказались положительными, примерно у половины зараженных не было никаких симптомов. Это подтверждает доказанное в нескольких исследованиях, что в распространении вируса большую роль играют зараженные, которые сами асимптоматичны или переживают очень легкие симптомы.
"Проводя тесты для широкой общественности, мы "поймали" недавно зараженных людей до того, как у них появились симптомы", - указал руководитель компании Кари Стефансон. Вскоре планируется начать тестирование случайно выбранных людей, чтобы полученные результаты были по-возможности более точными.
"Мы в каждом из констатированных в Исландии случаев можем установить географическое происхождение вируса", - указал Стефансон.
У приехавшего из Италии, Австрии, Великобритании и запада США вируса есть мелкие мутации. Стефансон хочет выяснить, влияет ли это на то, какие симптомы у зараженного человека появляются, устанавливает ли это генетика или состояние здоровья.
В отличие от большинства стран ЕС, в Исландии установлены совсем легкие ограничения: запрещено сборище более 100 человек, закрыты средние школы и университеты.
Чиновники указывают, что в данный момент более строгие мероприятия не нужны. "Тестирование и установка контактных лиц - важнейшие причины, почему изоляция до сих пор не считается необходимой, - указал CNN Совет по здравоохранению Исландии. - Еще одной и не менее важной причиной является наша чрезвычайно агрессивная политика карантина, которой подвержены индивиды, которые могли заразиться. Мы за этим следим дольше и на большем уровне, чем в большинстве других стран".
В Исландии тестирование начали в начале февраля, за несколько недель до первого смертельного случая в стране от Covid-19.
Если заражение подтверждено или есть подозрения на это, устанавливается строгий карантин и с большой тщательностью осознаются лица, которые также могли заразиться.
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В Исландии подтверждены 1220 случаев заражения, а также два случая смерти. 927 человек находятся в изоляции, в свою очередь более чем для 5000 карантин уже закончился.
"Единственная причина, почему у нас все проходит лучше [чем у других], - мы были более внимательными, - отмечает Стефансон. - Мы с большой серьезностью восприняли новости, что в Китае началась эпидемия. Мы не опустили плечи и не сказали, что это не будет ничем особенным".
Стефансон планирует, что до окончания вспышки вируса компания в Исландии проведет тесты минимум 50 000 людям или примерно 13% от всех жителей.
"Чрезвычайно важно знать, каково распространение вируса в обществе в целом, так как в зависимости от этого принимаются мероприятия по ограничению", - пояснил Стефансон.
Несмотря на то, что пока что Исландии удачно удавалось реализовывать начатую стратегию, у нее были проблемы с ожиданием нужного количества тестов, однако сейчас ситуация решилась, указал Стефансон.
Он добавил, что пример Исландии мог бы помочь другим странам смоделировать возможное распространение в обществе, а ученым - помочь лучше понять, каким образом вирус переносится.
Стефансон не согласен с тем, что небольшое количество жителей Исландии - главный фактор, почему там возможна столь широкая кампания по тестированию. "У этого нет никакой связи с числом жителей. Главное - насколько хорошо страна подготовилась", - указал он.
"У наиболее развитых стран мира есть огромное количество талантливых людей, которые могли бы уже давно начать промышленное производство тестов, однако вместо этого страны делают вид, что ничего не происходит", - считает Стефансон.
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