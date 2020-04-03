Covid-19: уникальная система тестирования показала, что у половины зараженных нет симптомов

🧪#COVIDー19 Tests per 100K people (Apr. 01, 2020)



5,756 🇮🇸 Iceland

2,252 🇦🇪 UAE

2,063 🇧🇭 Bahrain

1,753 🇳🇴 Norway

1,521 🇨🇭 Switzerland

1,210 🇭🇰 Hong Kong

1,100 🇩🇪 Germany

1,081 🇸🇮 Slovenia

1,025 🇦🇺 Australia

1,013 🇲🇹 Malta



Data/sources: https://t.co/wJJTtKmbOj pic.twitter.com/KbnX9AqVWi — Jo Di 🏳️‍🌈 (@jodigraphics15) April 2, 2020

До вторника в Исландии тесты на Covid-19 сделали 17 900 человек или почти 5% жителей страны.

Государственная университетская больница Исландии берет анализы у людей с тяжелыми симптомами и из крупнейших групп риска. Однако тестирование предлагает и фармацевтическая компания deCODE Genetics, услуги которой доступны для остальных групп общественности - всех, у кого нет симптомов и кто сейчас не находится в карантине. Результаты передаются главному эпидемиологу страны и Департаменту здравоохранения.

В Исландии базируется deCODE - дочернее предприятия американской биотехнологической компании Amgen. Оно до этого сделало тесты примерно 9000 людям, которые сами подали заявки.

"Результаты дополнительных сделанных deCODE тестов свидетельствуют о признаках, что ограничения по распространению вируса были эффективными", - сообщило на прошлой неделе правительство Исландии.

"Сбор анализов у более широкой общественности позволит получить наиболее полную картину об истинном распространении SARS-CoV-2 в Исландии".

Некоторые выводы уже можно сделать. Несмотря на то, что лишь в одном проценте случаев результаты тестов, проведенных по инициативе самих жителей, оказались положительными, примерно у половины зараженных не было никаких симптомов. Это подтверждает доказанное в нескольких исследованиях, что в распространении вируса большую роль играют зараженные, которые сами асимптоматичны или переживают очень легкие симптомы.

"Проводя тесты для широкой общественности, мы "поймали" недавно зараженных людей до того, как у них появились симптомы", - указал руководитель компании Кари Стефансон. Вскоре планируется начать тестирование случайно выбранных людей, чтобы полученные результаты были по-возможности более точными.

ФОТО: AP/Scanpix

"Мы в каждом из констатированных в Исландии случаев можем установить географическое происхождение вируса", - указал Стефансон.

У приехавшего из Италии, Австрии, Великобритании и запада США вируса есть мелкие мутации. Стефансон хочет выяснить, влияет ли это на то, какие симптомы у зараженного человека появляются, устанавливает ли это генетика или состояние здоровья.

В отличие от большинства стран ЕС, в Исландии установлены совсем легкие ограничения: запрещено сборище более 100 человек, закрыты средние школы и университеты.

Чиновники указывают, что в данный момент более строгие мероприятия не нужны. "Тестирование и установка контактных лиц - важнейшие причины, почему изоляция до сих пор не считается необходимой, - указал CNN Совет по здравоохранению Исландии. - Еще одной и не менее важной причиной является наша чрезвычайно агрессивная политика карантина, которой подвержены индивиды, которые могли заразиться. Мы за этим следим дольше и на большем уровне, чем в большинстве других стран".

В Исландии тестирование начали в начале февраля, за несколько недель до первого смертельного случая в стране от Covid-19.