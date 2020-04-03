Коронавирус в Эстонии: за сутки прибавилось 103 заболевших, один скончался

По данным регистра народонаселения, за сутки больше всего случаев заражения коронавирусом было на Сааремаа (43), в Харьюмаа (18), в Ида-Вирумаа (10) и в Тартумаа (8).

В Эстонии в общей сложности сделано 18 290 тестов, из них 961, т.е. 5% были позитивными.

Согласно результатам анализов, больше всего заразившихся в возрастной группе 45-49 лет (11%), а также в возрастной группе 50-54 лет (11%) и 55-59 лет (10%).

На сегодняшний день в Эстонии вирусное заболевание COVID-19 диагностируют в лабораториях Департамента здоровья, Клиники Тартуского Университета, SYNLAB, Северо-Эстонской региональной больницы, Ида-Вируской центральной больницы, Пярнуской больницы и Ида-Таллиннской центральной больницы.

По состоянию на утро 3 апреля, в связи с коронавирусом в Эстонии в госпитализации нуждались 90 пациентов, 16 человек находятся на искусственной вентиляции легких. Из больниц выписаны 48 человек, 12 скончались, из них 10 в больницах и два в доме призрения.

Данные графика обновляются автоматически.

287/5000 График показывает абсолютное количество диагнозов, совокупный временной ряд диагнозов, ежедневное увеличение и информацию о тестах. В конце видно распределение по возрасту и полу пациентов с положительным диагнозом и их место жительства по уездам.

Данные обновляются автоматически в зависимости от данных Департамента здоровья.

Департамент здоровья теперь публикует результаты тестирования на основании данных инфосистемы здоровья (TIS), так как в инфосистему здоровья данные поступают на основании направлений. Теперь в день делается в среднем 1000 тестов в день.

Раньше Департамент здоровья не мог делать такие запросы в инфосистеме здоровья, необходимость в использовании инфосистемы здоровья обусловлена как тем, что возможность делать тесты появилась у нескольких лабораторий, так и тем, что привлечены партнеры из частного сектора. Возможность делать такие запросы в инфосистему здоровья, позволит делать сбор данных существенно быстрее.

В связи с объявленным в стране чрезвычайным положением, во всех учреждениях социального попечения, больницах и тюрьмах действует запрет на посещения, первоначально до 1 мая 2020 года, если правительство не примет иное решение.

Дополнительная информация на тематическом сайте Департамента здоровья и на странице Департамента здоровья в Facebook.