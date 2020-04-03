Ущерб в тысячи евро: полиция расследует пропажу денег с банковских счетов

Вчера, 2 апреля, Нарвское отделение полиции начало два производства в связи с пропажей денег с банковских счетов.
Нарвское отделение полиции начало уголовное производство в связи с тем, что с банковского счета 54-летнего мужчина 26 февраля и 9 марта без его ведома и согласия были сделаны банковские переводы на общую сумму в 6000 евро, сообщает пресс-служба Идаской префектуры.
Также в Нарве вчера было возбуждено дело в связи с тем, что с банковской карты 41-летней женщины без ее согласия в феврале сняли 900 евро.