Ущерб в тысячи евро: полиция расследует пропажу денег с банковских счетов

Нарвское отделение полиции начало уголовное производство в связи с тем, что с банковского счета 54-летнего мужчина 26 февраля и 9 марта без его ведома и согласия были сделаны банковские переводы на общую сумму в 6000 евро, сообщает пресс-служба Идаской префектуры.