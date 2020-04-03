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  • «Он что, удостоверение полицейского показал?»: конфликт на дороге вызвал вопросы у пользователей соцсетей

«Он что, удостоверение полицейского показал?»: конфликт на дороге вызвал вопросы у пользователей соцсетей

Конфликт на дороге.

ФОТО: Сриншот видео

В конце марта в Facebook-сообществе EZ-дуны было опубликовано видео, главными героями которого стали двое мужчин, решивших выяснить отношения посреди дороги. Поведение одного из них вызвало у людей много вопросов.

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Опубликовано Vadim Pavlov Вторник, 24 марта 2020 г.

И если в самой ситуации, когда водители пытаются друг другу доказать свою правоту чуть ли ни с помощью кулаков, нет ничего удивительно – подобные конфликты то и дело возникают на эстонских дорогах – то поведение одного из водителей показалось ездунам неоднозначным. На записи с видеорегистратора видно, как из остановившейся на светофоре машины выпрыгивает водитель и бежит в сторону стоящей позади него легковушки, водитель которой тоже довольно быстро оказывается на улице. Один из мужчин первым делом стал показывать второму какое-то удостоверение. Комментаторы предположили, что он был сотрудником полиции, который, по их мнению, подобным поведением превысил должностные полномочия.

Подполковник полиции Тоомас Лохо из бюро внутреннего контроля Департамента полиции и погранохраны поблагодарил за переданную информацию. «В данной ситуации один водитель, который является помощником полицейского, показал другому водителю свое удостоверение помощника полицейского. Бюро внутреннего контроля Департамента полиции и погранохраны выясняет обстоятельства этого случая», - лаконично прокомментировал он запечатленный на видео инцидент.

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