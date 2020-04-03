Postimees нарушил хорошие традиции журналистики

Совет по прессе обсудил жалобу Ральфа-Мартина Соэ на статью «Темная тайна ТТУ: ученые систематически выманивали евроденьги», вышедшую в Postimees 22 августа 2019 года, статьи «Ученый Института Нурке: докторант не должен знать, откуда поступает зарплата» и «Успешные бандиты от образования», вышедшие 24 августа, и счел, что газета нарушила хорошие традиции журналистики.
Статьи рассказывают о происходившем в Институте Рагнара Нурксе ТТУ, где, как утверждалось, не участвовавшие в проекте ученые (в том числе жалобщик) получали на научный проект деньги из средств Евросоюза.
Ральф-Мартин Соэ пожаловался в Совет по прессе, что статьи содержат искаженную и ошибочную информацию о нем. Жалобщик недоволен, что газета не опубликовала его опровержение и уточнений. Жалобщик отметил, что он изображен как сознательный соучастник мошеннической схемы, который получал зарплату просто так и пытался это скрыть.
Postimees ответил Совету по прессе, что газета дала жалобщику достаточно времени на то, чтобы прокомментировать касающуюся его часть. Газета добавила, что часть утверждений была исправлена при первой возможности и до подачи жалобы. Postimees отметил, что приведенные в статьях факты точны и основаны на документальных свидетельствах.
Совет по прессе рассмотрел в данных статьях лишь те фрагменты, которые касались жалобщиков, и счел, что Postimees нарушил пункт кодекса журналистской этики 1.4, который предусматривает, что медиаорганизация несет ответственность за то, чтобы не появлялась неточная, искаженная или вводящая в заблуждение информация. Из поданных в Совет по прессе материалов следует, что информация о Ральые-Мартине Соэ и его деятельности по трудовому договору не была точна в плане фактов.