Olerex открывает электронную среду заказов жизненно важных товаров

«Еще пару недель назад мы не могли даже подумать, что на ближайшей к дому заправочной станции можно будет предварительно заказать такие товары, как молоко, фарш или средство для мытья рук, а укомплектованный товар будет передан клиенту бесконтактным способом. Но чрезвычайное положение требует особых мер, и мы приняли решение предлагать услугу, на которую имеется большой спрос, но которую пока никто не предлагал», - объяснила исполнительный руководитель Olerex Пилле Миллер.

«Мы не собираемся конкурировать с крупными продовольственными интернет-магазинами, а хотим предложить клиентам основные продукты питания и товары первой необходимости, в том числе и в удаленных уголках Эстонии, и обеспечить для этого быстрое решение. За самым необходимым можно будет прийти уже через полчаса после заказа», - пояснила Миллер.

Поскольку электронная среда, разработанная всего за несколько дней, еще не связана с банковскими ссылками, оплата заказанного товара производится на месте, по его получении, и Olerex просит по возможности совершать оплату бесконтактным путем – банковскими картами. Заказанный и укомплектованный товар можно получить через окно выдачи или в самом магазинчике заправочной станции. Товар комплектуется в течение получаса после подтверждения заказа, после чего за ним можно приходить. Поскольку магазины на заправочных станциях работают круглосуточно, клиенты могут выбрать удобное для себя время покупок. В магазине можно заказать молочную и мясную продукцию, хлебобулочные изделия, кофе, сахар, пробиотические чистящие средства и многие другие товары.

Предварительный заказ можно сделать в 48 магазинах заправок Olerex по всей Эстонии, за исключением небольших станций, в магазинах которых нет холодильных зон необходимого размера, обеспечивающих хранение продуктов при правильной температуре. В сотрудничестве с эстонскими производителями продовольственных товаров основные продукты питания продаются на станциях по цене обычных продуктовых магазинов.

«Мы заказали большой запас товара, но поскольку предлагаем такую услугу впервые, просим клиентов заранее отнестись с пониманием, если поначалу какие-то продукты могут оказаться временно не доступными», - добавила Миллер.