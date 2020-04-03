Olerex открывает электронную среду заказов жизненно важных товаров

Крупнейший продавец топлива в Эстонии компания Olerex открывает сегодня электронную среду заказов жизненно важных товаров с самой большой сетью покрытия. Продукты питания и товары первой необходимости можно заказать по интернету и получить укомплектованный товар уже через полчаса на заправочных станциях Olerex. На данный момент электронная среда объединяет 48 заправочных станций по всей Эстонии.
«Еще пару недель назад мы не могли даже подумать, что на ближайшей к дому заправочной станции можно будет предварительно заказать такие товары, как молоко, фарш или средство для мытья рук, а укомплектованный товар будет передан клиенту бесконтактным способом. Но чрезвычайное положение требует особых мер, и мы приняли решение предлагать услугу, на которую имеется большой спрос, но которую пока никто не предлагал», - объяснила исполнительный руководитель Olerex Пилле Миллер.
«Мы не собираемся конкурировать с крупными продовольственными интернет-магазинами, а хотим предложить клиентам основные продукты питания и товары первой необходимости, в том числе и в удаленных уголках Эстонии, и обеспечить для этого быстрое решение. За самым необходимым можно будет прийти уже через полчаса после заказа», - пояснила Миллер.
Поскольку электронная среда, разработанная всего за несколько дней, еще не связана с банковскими ссылками, оплата заказанного товара производится на месте, по его получении, и Olerex просит по возможности совершать оплату бесконтактным путем – банковскими картами. Заказанный и укомплектованный товар можно получить через окно выдачи или в самом магазинчике заправочной станции. Товар комплектуется в течение получаса после подтверждения заказа, после чего за ним можно приходить. Поскольку магазины на заправочных станциях работают круглосуточно, клиенты могут выбрать удобное для себя время покупок. В магазине можно заказать молочную и мясную продукцию, хлебобулочные изделия, кофе, сахар, пробиотические чистящие средства и многие другие товары.
Предварительный заказ можно сделать в 48 магазинах заправок Olerex по всей Эстонии, за исключением небольших станций, в магазинах которых нет холодильных зон необходимого размера, обеспечивающих хранение продуктов при правильной температуре. В сотрудничестве с эстонскими производителями продовольственных товаров основные продукты питания продаются на станциях по цене обычных продуктовых магазинов.
«Мы заказали большой запас товара, но поскольку предлагаем такую услугу впервые, просим клиентов заранее отнестись с пониманием, если поначалу какие-то продукты могут оказаться временно не доступными», - добавила Миллер.
Электронная среда заказов находится по адресу pisipood.ee