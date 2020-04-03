Департамент здоровья даст обзор текущего положения дел

По плану на брифинге выступят представитель Департамента здоровья, Гендиректор Спасательного департамента Куно Таммеару и замгендиректора Департамента полиции и погранохраны Прийт Пяркна. Речь пойдет о текущем положении дел, тестировании, действиях полиции и Спасательного департамента, также будут даны рекомендации с учетом предстоящих выходных. Состав участников может измениться в последний момент в зависимости от обстоятельств.