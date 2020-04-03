Департамент здоровья даст обзор текущего положения дел

В пятницу в 12.00 начнется совместный брифинг по коронавирусу с участием различных ведомств. За ним можно будет следить на портале Rus.Postimees, который будет вести прямую-трансляцию и блог.
По плану на брифинге выступят представитель Департамента здоровья, Гендиректор Спасательного департамента Куно Таммеару и замгендиректора Департамента полиции и погранохраны Прийт Пяркна. Речь пойдет о текущем положении дел, тестировании, действиях полиции и Спасательного департамента, также будут даны рекомендации с учетом предстоящих выходных. Состав участников может измениться в последний момент в зависимости от обстоятельств.