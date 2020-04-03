Число пассажиров Tallink в марте упало почти на 60 процентов

Более всего число пассажиров упало в марте на линии Эстония - Швеция, где компания Tallink перевезла 19 707 пассажиров, что на 68 процентов меньше в годовом сравнении. На линиях Финляндия - Швеция число пассажиров упало на 67,2 процента до 71 030 человек, сообщила Tallink бирже.

На линии Эстония - Финляндия Tallink в марте перевезла 170 380 пассажиров, на 52,4 процента меньше в годовом сравнении. На линии Латвия - Швеция число пассажиров упало на 63,9 процента до 18 390 человек.

Количество перевезенных единиц грузоперевозок выросло на 7,7 процента до 35 037 единиц, а число перевезенных автомобилей пассажиров сократилось на 44,7 процента до 42 045 единиц.

Более всего оборот грузоперевозок сократился на линии Латвия - Швеция, где в марте он упал на 48,9 процента до 708 единиц. На линии Эстония - Финляндия он вырос на 19,9 процента до 24 137 единиц.

Более всего число перевезенных автомобилей сократилось на линии Эстония - Швеция — в марте оно упало на 59,8 процента до 1504 автомобилей. На линии Эстония - Финляндия этот показатель упал на 49,9 процента, а на линии Латвия-Швеция на 49,3 процента.

В первом квартале 2020 финансового года Tallink воспользовались 1 566 730 пассажиров, что на 15,6 процента меньше, чем за тот же период прошлого года. Более всего число пассажиров сократилось на линии Латвия - Швеция — на 21,3 процента до 18 390 пассажиров.

На линии Эстония - Финляндия число пассажиров в первом квартале упало на 15 процентов до 847 818 человек. На линии Финляндия - Швеция оно упало на 16,9 процента до 469 607 человек.