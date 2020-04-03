Вы не знаете, кто вылил бетон прямо на траву?

Управа Пыхья-Таллинна призвала сообщать о нарушителях, сваливающих мусор в неположенных местах. «Мы должны все вместе помочь этим людям осознать свою ошибку и найти дорогу на станцию переработки отходов», - заметил старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.
По словам старейшины, проблема с несанкционированными свалками обостряется каждую весну.
«Только что кто-то вылил бетон рядом с обновленной площадкой для выгула собак на ул. Эхте. Если кто-то что-то видел или если вы в будущем заметите подозрительную активность подобного рода, звоните, пожалуйста, по телефону Муниципальной полиции 14410. Тех наших сограждан, которые считают нормальным сваливать свой мусор где попало, мы должны решительно призвать к порядку», - сказал Ярвелайд.
Старейшина Пыхья-Таллинна призывает незамедлительно информировать МуПо обо всех нарушениях порядка.
«Речь идет об антиобщественных поступках и наш долг – наставить этих людей на путь истинный: в данном случае указать им дорогу к ближайшей станции переработки отходов, причем сделать это в максимально доходчивой форме», добавил Ярвелайд.