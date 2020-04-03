Вы не знаете, кто вылил бетон прямо на траву?

«Только что кто-то вылил бетон рядом с обновленной площадкой для выгула собак на ул. Эхте. Если кто-то что-то видел или если вы в будущем заметите подозрительную активность подобного рода, звоните, пожалуйста, по телефону Муниципальной полиции 14410. Тех наших сограждан, которые считают нормальным сваливать свой мусор где попало, мы должны решительно призвать к порядку», - сказал Ярвелайд.