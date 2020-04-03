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Победа на "Короной": в Мексике прекратили производство всемирно известного пива

In advance of Constellation Brands earnings A shopper chooses a six-pack of Constellation Brands Corona Extra beer in a supermarket in New York on Tuesday, October 2, 2018. ( PUBLICATIONxNOTxINxUSAxUK RichardxB.xLevine

ФОТО: Richard B. Levine/imago/Levine-Roberts

Мексиканская компания Grupo Modelo приостанавливает производство и экспорт пива Corona после введения правительственных ограничений на фоне распространения вируса COVID-19 в стране, сообщает Reuters.

Пиво Corona экспортировалось в 180 стран мира, с начала распространения эпидемии коронавируса его продажи выросли более чем на 20%. Производство напитка будет приостановлено с 5 апреля.

В компании заявили, что готовы выполнить план по постаквам, если правительство сочтет целесообразным дать какое-то разъяснение, подтверждающее, что пиво является агропромышленным продуктом.

В настоящий момент в Мексике число заболевших COVID-19 превысило 1,5 тысячи человек, умерли 50.

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