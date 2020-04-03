Пт, 3.04.2020
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  • Стало известно, когда откроется новый четырехполосный участок шоссе Таллинн - Тарту

Стало известно, когда откроется новый четырехполосный участок шоссе Таллинн - Тарту
Можно будет ехать 120 км/ч

Дорожные работы.

ФОТО: Elmo Riig

Строящийся четырехполосный участок шоссе Таллинн-Тарту от Козе до Выыбу планируется открыть для движения в августе 2020 года.

Об этом сообщил ERR гендиректор Департамента шоссейных дорог Прийт Саук, по словам которого необычно теплая зима в действительно не повлияет на сроки завершения работ.

Четырехполосный участок шоссе от Козе до Выыбу будет относиться к автомобильным магистралям первой категории с максимальной разрешенной скоростью 120 км/ч, а трасса нового шоссе была проложена по новому маршруту, при этом эксплуатация старого шоссе также продолжится.

Строительство четырехполосного шоссе от Козе до Выыбу общей протяженностью 28 км началось в 2018 году, а стоимость работ составляет около 146 млн евро.

На следующем этапе начнется строительство четырехполосного отрезка длиной 18 км от Выыбу до Мяо.

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