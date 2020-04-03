Десять простых и нескучных советов, как обновить квартиру за время самоизоляции

Предположим, что карантин в доме — это игра. У нее есть несколько уровней. Пока не пройдешь первый — на следующий не попадешь.

Первый уровень. Для тех, кто никогда гвоздя в руках не держал

Шаг 1. Расстановка

Разбор накоплений. То есть архива, шкафа, коллекций чеков и т. п. Помимо сугубо практического, у этого мероприятия есть и важный успокаивающий уровень, а уж как любят феншуисты наведение чистоты в доме, так и твердят все в один голос: в дом прилетает позитивная энергия.

Шаг 2. Избавиться от вещизма

Те, кто успешно прошел тест на сортировку ненужных бумаг, может перейти к разбору ненужной одежды. В мире есть гуру тотальной уборки — японка КонМари. Я честно продралась сквозь ее бестселлер о том, как навсегда избавиться от вещизма. Очень долго и мучительно на 300 страницах расписано то, что можно свести к одному абзацу. Так что не читайте книгу, я перескажу. А метод — блестящий! Сначала безжалостно сортируете все в кучки по категориям трусы-костюмы-майки-штаны-пальто и т. п. Обычно люди ужасаются размерам получившихся куч трусов, костюмов, маек и прочего, пишет КонМари. Потом берете в руки каждую вещь, внимательно смотрите на нее, и если она вам в этот момент не дарит чувство радости, говорите вещи обязательное «спасибо» и выкидываете ее вон!

Оставляете в шкафу то, что приносит вам радость! (Для жизни это тоже работает, пишет японка где-то на 250-й странице.) В собранные мешки больше не смотрите и ждете окончания карантина, чтобы их пристроить или выставить на улицу. Эффект от длительной медитации и очищения во внутреннем пространстве еще выше, чем во внешнем. За раз попрощаться с лишним и прошлым, поблагодарив и отпустив его, — у психотерапевтов это дорогостоящее удовольствие. И место для туалетной бумаги и гречки высвободилось.

Шаг 3. Мойдодыр

Есть такая легенда, которая гласит, что у всех домов и у каждого дома есть покровитель. Так что если нужно задобрить домового — стоит все перемыть. Если все перемыть без домработницы до зеркального блеска, особенно окна, через которые хорошая энергия входит в дом, — то и фитнес, и моральная тренировка обеспечены.

Второй уровень. Для тех, кто может сам поменять лампочку

Шаг 1. Перестановка

Вам понадобятся удлинители и коврики-тряпки-полотенца, чтобы, не прибегая к помощи, легко двигать тяжелые вещи и не повредить напольное покрытие. Идея в том, чтобы расставить мебель по-новому. Потому что любые перемены в обстановке включают сложный механизм в мозге, следствием чего является выработка веществ, создающих ощущение удовольствия. А уж какое наслаждение потом все поставить на удобные и привычные места!