Десять простых и нескучных советов, как обновить квартиру за время самоизоляции

Что наша жизнь игра — известно из классики, а то, что наш дом и ремонт — это игрища, на которые не приведи Господь смотреть серьезно, я это точно знаю по работе дизайнера интерьера и консультанта по ремонту, пишет на РБК дизайнер Екатерина Семихатова. Переделки дома в стиле дружбы Онегина с Ленским «от делать нечего» — мероприятие затягивающее и времяпоглощающее. При правильном употреблении может оказаться и психотерапевтичным, и веселым.
Предположим, что карантин в доме — это игра. У нее есть несколько уровней. Пока не пройдешь первый — на следующий не попадешь.
Первый уровень. Для тех, кто никогда гвоздя в руках не держал
Шаг 1. Расстановка
Разбор накоплений. То есть архива, шкафа, коллекций чеков и т. п. Помимо сугубо практического, у этого мероприятия есть и важный успокаивающий уровень, а уж как любят феншуисты наведение чистоты в доме, так и твердят все в один голос: в дом прилетает позитивная энергия.
Шаг 2. Избавиться от вещизма
Те, кто успешно прошел тест на сортировку ненужных бумаг, может перейти к разбору ненужной одежды. В мире есть гуру тотальной уборки — японка КонМари. Я честно продралась сквозь ее бестселлер о том, как навсегда избавиться от вещизма. Очень долго и мучительно на 300 страницах расписано то, что можно свести к одному абзацу. Так что не читайте книгу, я перескажу. А метод — блестящий! Сначала безжалостно сортируете все в кучки по категориям трусы-костюмы-майки-штаны-пальто и т. п. Обычно люди ужасаются размерам получившихся куч трусов, костюмов, маек и прочего, пишет КонМари. Потом берете в руки каждую вещь, внимательно смотрите на нее, и если она вам в этот момент не дарит чувство радости, говорите вещи обязательное «спасибо» и выкидываете ее вон!
Оставляете в шкафу то, что приносит вам радость! (Для жизни это тоже работает, пишет японка где-то на 250-й странице.) В собранные мешки больше не смотрите и ждете окончания карантина, чтобы их пристроить или выставить на улицу. Эффект от длительной медитации и очищения во внутреннем пространстве еще выше, чем во внешнем. За раз попрощаться с лишним и прошлым, поблагодарив и отпустив его, — у психотерапевтов это дорогостоящее удовольствие. И место для туалетной бумаги и гречки высвободилось.
Шаг 3. Мойдодыр
Есть такая легенда, которая гласит, что у всех домов и у каждого дома есть покровитель. Так что если нужно задобрить домового — стоит все перемыть. Если все перемыть без домработницы до зеркального блеска, особенно окна, через которые хорошая энергия входит в дом, — то и фитнес, и моральная тренировка обеспечены.
Второй уровень. Для тех, кто может сам поменять лампочку
Шаг 1. Перестановка
Вам понадобятся удлинители и коврики-тряпки-полотенца, чтобы, не прибегая к помощи, легко двигать тяжелые вещи и не повредить напольное покрытие. Идея в том, чтобы расставить мебель по-новому. Потому что любые перемены в обстановке включают сложный механизм в мозге, следствием чего является выработка веществ, создающих ощущение удовольствия. А уж какое наслаждение потом все поставить на удобные и привычные места!
Посмотрите придирчиво, на самом ли деле вам удобно то расположение мебели, которое у вас сейчас? Ведь расстановка мебели отражает функцию. Сейчас вы много дома и мало вне дома — возможно, диван должен быть с видом на окно, а не на кухню, кровать — в самой звукоизолированной комнате. Телевизор с тумбочкой должен встать напротив кровати, чтобы лежать и смотреть фильмы, а гостиная должна быть пустой, чтобы можно было танцевать или кататься по полу. Возможно, в одной комнате удобнее только спать и играть/развлекаться (как в спальне в детском садике), в другой — всем сидеть и учиться (как в коворкинге).
Шаг 2. Мечтать не вредно
А может быть, вы, наконец начав проводить время дома, поняли, что домом давно не занимались, а надо бы. Тогда сейчас отличный момент сформулировать свои желания и потребности. Всегда можно добиться еще более эффективного использования площади. Чтобы мечтать наиболее продуктивно, можно рассматривать pinterest, можно раздумывать, какой же мой любимый цвет. Как дизайнер интерьера спешу сообщить, что есть много разных цветов, кроме белого и серого. И кроме кирпичной стены а-ля лофт можно сделать много интересного с интерьером. Ответьте себе на вопросы: что вы любите? Вам нравится есть среди посуды после готовки? Или у вас кухня — это кабинет хозяйки дома? Вам нужен балкон, чтобы от всех спрятаться? Может быть, надоело, что в квартире только один санузел? Телевизор с его черным экраном — это точно то, что приносит радость, или лучше бы там висела яркая картина, а экран спускался с потолка, когда хочется посмотреть кино? А звукоизоляция стен вас устраивает?
Шаг 3. Меняем
Замена покрывал, подушек, ковров, занавесок и люстр дает невероятный эффект новизны. Об этом знают все дизайнеры и поэтому очень не любят фотографировать свои интерьеры без текстиля. Точнее, не то чтобы не любят — не фотографируют, ибо это совершенно бессмысленное дело. В масштабах ремонта ткани — это полная мелочь, но для восприятия — интерьер без штор и со шторами — дистанция огромного размера. Поэтому возьмите волю в кулак, выберите шторы и повесьте их! Более того, их совершенно не обязательно выбирать один раз и на всю жизнь. Ткани в интерьере — это настроение, сезонность. Это то, что обновляет и без ремонта.
Третий уровень. Я шурупов не боюсь
Шаг 1. Вешаем
Как-то я провела опрос среди огромного количества людей, которые были моими клиентами. Я им либо делала проект, либо проводила консультацию на разных этапах их самостоятельного ремонта. Я интересовалась, кто же из них повесил шторы после ремонта. 95% опрошенных так и жили с прекрасным дизайнерским ремонтом, но без штор. Руки не доходили, глаз замылился, но штор так и не было.
Повесьте шторы!
Шаг 2. Малюем
Вы тухнете на своей работе ради хорошего дохода, который и дал вам возможность жить на этой чудесной жилплощади, но до окончания школы или в декрете вы мечтали рисовать маслом и оформлять букетами праздники? Карантин — это ваше время! Хотя, надеюсь, вы и без моих советов уже затеяли переделку.
Сразу скажу — этот уровень не для всех. Только для скрытных, дерзких. Всех домашних — в сад, то есть в интернет.
Не забудьте, что в ведре и на стене цвет выглядит по-разному. Поэтому важно делать выкрасы на поверхности размером 50 на 50 см и оценивать результат после того, как все высохнет. И только потом перекрашивать большие площади своими руками. Если красить валиком — можно добиться однородного эффекта. Если кисточкой и в несколько слоев с разными оттенками, можно добиться очень интересных эффектов вплоть до эффекта венецианской штукатурки. Это недолго и несложно. Этим занимаются массы людей и без высшего образования.
Какие правила покраски: сейчас перекрасить можно все, но не все краски отстирываются с одежды, поэтому пятно лучше отстирывать сразу. А дальше все, как с коронавирусом: красить в средствах защиты и, возможно, в респираторе, перчатках и при открытых окнах-форточках.
Шаг 3. Эстетский
Роспись мебели. Нужны: малярный скотч, краски и кисти. Pinterest и YouTube в помощь — там есть масса примеров чудесных этнических орнаментов, которые, на мой взгляд, гораздо интереснее любого гладкого ДСП-шного шкафа.
Единственно — краски по мебели бывают сильнопахнущими, поэтому нужно красить либо на балконе, либо перед выездом на дачу. Другой вариант, любительский: расписывать водными красками, а потом покрывать яхтенным лаком из баллончика.
Что делать, если тянет к творчеству, но кисть — это не ваше? А ваше — это молоток? Можно добиться прекрасного эффекта, если оббить гвоздиками с красивыми круглыми шляпками некоторые предметы мебели. Получится как металлическая мозаика в старину. Так по-прежнему вручную гвоздиками отделывают некоторые модели диванов Baker, между прочим! Это требует определенной сосредоточенности, но в целом совсем не трудно. Я развлекаюсь мебельной реставрацией со студенческих времен, когда мне нравилось проветриваться таким вот способом с молотком и гвоздями в руках. Наверное, поэтому я стала дизайнером интерьера, а не литературным редактором.
Шаг 4. Наскальная живопись
Однажды мой муж застал нашего шестилетнего сына за рисованием на стене. В свое оправдание ребенок говорил: «Мама же рисует на стенах. Почему мне нельзя?» Можно, конечно, только, чур, красиво.
Недавно мы с заказчиками выбирали обои для детской. Сейчас есть изумительной красоты панно на всю стену. Однако пока пробовали и выбирали, какие рисунки и цвета лучше будут смотреться и делали выкрасы прямо на стенах, мы с заказчиками расписали всю детскую сами. Это был несложный рисунок с холмами разных цветов и небом, переливающимся в озеро, как песочные часы. В первоначальном варианте по небу еще летели гуси с Нильсом, но пятилетний заказчик не захотел Нильса, захотел кораблик. Мы Нильса замазали, ведь клиент всегда прав!
Если вы счастливый обладатель кирпичной кладки, то ей можно придать более интересный оттенок и состарить. Для этого нужно накладывать слои разных красно-коричневых оттенков. И если карантин еще не закончится, а все стены вы уже разрисовали, можно расписать пол и кафель по трафарету.
Advanced
Когда вы втянетесь, можно поменять ручки и крючки на мебели, сделать люстру из проволоки, тарелки из спилов деревьев, шкатулки из папье-маше (как раз из ненужных тех самых бумажек и чеков из первого уровня), рамочки из бельевых веревок и клея, наволочки из колготок, гномиков из носочков и обтянуть табуретки кожей, распоров на полосы ненужные кожаные штаны (из первого уровня).
На каком бы уровне вы ни оказались, сантехнику и электрику все-таки не надо делать своими силами, эта работа требует квалификации и инструмента и опасна, если сделана неправильно. Все остальное подпадает под категорию «нет ничего невозможного для человека с интеллектом». Какая-то крафтовая деятельность очень прочищает мозги, так как в этот момент формируются новые нейронный сети — мозг надо держать в тонусе именно нестандартными задачками.