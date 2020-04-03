План по спасению: работники дома попечения были вынуждены пойти на крайние меры

Несколько дней назад Департамент здоровья взял пробы на коронавирус у всех работников и жильцов домов призрения. «Все, к счастью, были негативными», - сказала директор Таммикуского попечительского дома Анне Пыльдмаа. С этим знанием они пока будут помещены на месяц на карантин. На самом деле это только часть плана по спасению жизней.

Некоторое время назад Анне Пыльдмаа созвала кризисное собрание. Она была убеждена, что если работники принесут вирус в дом призрения, они его вынесут и за его пределы. «Возможно, я немного эгоистка, но я очень хотела бы уберечь свою семью», - сказала Пыльдмаа. Речь идет о двух семьях: той, что дома, и той, что на работе.

Дома у Анне Пыльдмаа входящая в группу риска мать и муж. Она понимала, что есть всего одна возможность защитить близких от распластавшего свои щупальца повсюду коронавируса. Свои мысли она озвучила сотрудникам: «Мы переезжаем в дом попечения со своими пижамами и занимаемся здесь повседневными делами». Директор подумала, что если из работников к миссии по спасению присоединятся трое добровольцев, будет очень хорошо. Так и произошло. Пока весь апрель семь дней в неделю, 24 часа в сутки под одной крышей в Таммикуском попечительском доме будут жить 23 человека. «Для меня это будет первый подобный опыт. Это, безусловно, эксперимент. Думаю так, что человек своими мыслями делает себе установку, что такая жизнь может быть тоже увлекательной. Я еще никогда так много времени не проводила со своими прекрасными коллегами», - сказала Пыльдмаа.

Она не считает это сложной задачей, поскольку она будет находиться со своими людьми — с теми, кто ей знаком и близок. Ее подбадривает мысль, что они будут в безопасности. «Иногда я представляю, какой будет жизнь, если не ввести карантин. Мне кажется она безумной», - называет она причину, почему они не сидят, сложа руки.

Недели пройдут быстро, а связь с миром через средства связи поможет заполнить время. По словам Пыльдмаа, юмор и азарт, а также позитивный настрой помогут пережить эту ситуацию.

В Таммиском попечительском доме живет 19 человек, самому старшему из них 94 года, а самому младшему — 43 года. Мужчин и женщин поровну, есть и те, болезнь которых приковала их к постели.

Из-за чрезвычайного положения в домах социального обеспечения введены запрет на посещение, а с близкими можно контактировать только по телефону. «Есть те, кто говорит, что они пережили войну и теперь из-за карантина сидят в заключении. Тогда я объясняю, что это возможность увидеть весну и летом прогулять по дворе. Они понимают», - говорит Анне Пыльдмаа.