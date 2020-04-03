Пт, 3.04.2020
Мы должны понимать, что впереди у нас длинный марафон и львиная доля дистанции еще не преодолена. Ральф Алликвеэ
  • Rus.Postimees.ee
  • Впрок
  • Почти 700 номеров за месяц: клиенты уходят из Telia к конкурентам

Почти 700 номеров за месяц: клиенты уходят из Telia к конкурентам

Смартфон.

ФОТО: Yui Mok/PA Wire/PA Images

В марте больше всего мобильных номеров в Эстонии потеряла фирма Telia, из сети которой ушли 679 номеров.

Об этом свидетельствуют данные Департамента защиты потребителей и технадзора. Ведомство отмечает, что негативным сальдо подвижности номеров в марте было и у фирмы Tele2, из сети которой ушли 502 номера. Сальдо Elisa было положительным, к сетям фирмы присоединились 1181 номер.

За три месяца больше всего номеров — 1205 - потеряла компания Telia. Tele2 за это время потеряла 684 номера, а в сети Elisa добавилось 1883 номера.

Всего в марте было отмечено движение 4388 мобильных номеров и 285 обычных. Еще 2895 заявлений о смене оператора в мобильных сетях и 91 — в обычных было аннулировано.

В прошлом году больше всего номеров в мобильных сетях потеряла Tele2, из сети которой ушли 7976 номеров. Больше всего номеров получила Elisa, к сетям которой присоединились за год 5060 номеров, Telia пополнила список своих абонентов 2919 номерами.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ