Почти 700 номеров за месяц: клиенты уходят из Telia к конкурентам

Об этом свидетельствуют данные Департамента защиты потребителей и технадзора. Ведомство отмечает, что негативным сальдо подвижности номеров в марте было и у фирмы Tele2, из сети которой ушли 502 номера. Сальдо Elisa было положительным, к сетям фирмы присоединились 1181 номер.

За три месяца больше всего номеров — 1205 - потеряла компания Telia. Tele2 за это время потеряла 684 номера, а в сети Elisa добавилось 1883 номера.

Всего в марте было отмечено движение 4388 мобильных номеров и 285 обычных. Еще 2895 заявлений о смене оператора в мобильных сетях и 91 — в обычных было аннулировано.