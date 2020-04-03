В Латвии умерла первая пациентка с Covid-19

Скончалась 99-летняя женщина, которая с 27 марта лечилась в Латвийском инфектологическом центре, пишет Rus.TVNET.

Первые три дня пациентка находилась в палате интенсивной терапии. Когда ее состояние стабилизировалось, ее перевели на лечение в отделение. Причиной ее смерти стала не инфекция Covid-19, а хронические заболевания.

Напомним, в пятницу, 3 апреля, в Латвии подтверждено еще 35 случаев заболевания Covid-19. Таким образом, общее число заболевших в стране уже достигает 493 человек.