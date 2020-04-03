Пт, 3.04.2020
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В Латвии умерла первая пациентка с Covid-19

Свеча, фото иллюстративное.

ФОТО: Marko Saarm

В Латвии констатирован первый случай смерти пациентки с заболеванием Covid-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Скончалась 99-летняя женщина, которая с 27 марта лечилась в Латвийском инфектологическом центре, пишет Rus.TVNET.

Первые три дня пациентка находилась в палате интенсивной терапии. Когда ее состояние стабилизировалось, ее перевели на лечение в отделение. Причиной ее смерти стала не инфекция Covid-19, а хронические заболевания.

Напомним, в пятницу, 3 апреля, в Латвии подтверждено еще 35 случаев заболевания Covid-19. Таким образом, общее число заболевших в стране уже достигает 493 человек.

В минувшие сутки проведено 1364 анализа, из них положительными были 35. В общей сложности на данный момент проверены 18 198 человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. 

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