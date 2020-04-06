Спортклубы борются за выживание, плату за занятия отменили не все

Нашествие коронавируса заставило власти страны и городов принять решительные меры по социальному дистанцированию, что означало закрытие многих учреждений, включая спортивные залы, фитнес-студии и спортклубы. Чтобы продолжать предлагать услуги и зарабатывать на жизнь, некоторые тренеры и организации переходят на виртуальные тренировки; в других случаях, деятельность клуба просто приостановлена на неопределенный срок. Однако многих в связи с этим волнует вопрос: что будет с оплатой ежемесячных взносов, как она изменится?
Так, из разговора с одним из родителей, чей ребенок ходил на занятия по художественной гимнастике в спортивном клубе Nord, выяснилось, что занятия прервались в середине месяца, с введением чрезвычайной ситуации, после чего тренер только высылала ссылки на Youtube-видео для самостоятельных упражнений.
Похожим образом подошла к вопросу и спортивная школы Sintai-S, администратор которой Любовь Смолина сказала, что с 16 марта тренировки были переведены в формат дистанционного видеообучения при помощи YouTube, а с 3 апреля к этим тренировкам добавлены тренировки в формате прямого эфира через платформу Zoom.
По словам Смолиной, счета за март были выставлены и в какой-то мере оплачены родителями в первой половине марта, а вот как дела будут обстоять в апреле, покажет время. "Одно ясно, что поступления снизятся как минимум на 60-75% что, конечно, приведет к полной катастрофе в части финансовой ситуации спортивной школы", - отметила она. Она признала, что реакция родителей на новую ситуацию - самая разная, от слов поддержки до оскорблений, но большинство с пониманием относятся к данной ситуации даже выражает готовность вносить 100% от обычной месячной платы с целью поддержки школы.
Хотя клуб Nord так и не ответил на запрос Rus.Postimees, из видеозаписи инфочаса, выложенной на сайте клуба, можно узнать, что оплата за март была сохранена в стопроцентном объеме для всех видов спорта.
Руководитель спортивного клуба Nord Тармо Орас на прошедшем 13 марта инфочасе заявил, что, как и в учебных заведениях, занятия в клубе на время чрезвычайной ситуации не прерываются, а переходят на удаленный режим.
"Мы не являемся типичным образовательным учреждением государственного сектора, у которого на деньги налогоплательщиков существует бюджет для выплаты зарплат преподавателям. Наш бюджет формируется за счет платы за обучение", - сказал Орас.
Так поступают, однако, не все. Например, руководитель спортклуба Sparta Юри Ярв в ответ на запрос Rus.Postimees подтвердил, что пока клуб закрыт, они не взимают членские взносы, поскольку не могут предлагать полноценную услугу.
По словам Ярва, для человека, привыкшего регулярно заниматься спортом, простои в обучении становятся трудным испытанием, и чтобы облегчить положение, клуб организует онлайн-тренинги, а также раздает инструкции участникам тренировочных групп.
"Мы стали очень близки с членами клуба, вследствие чего часть из них решила, несмотря на приостановку услуги, поддержать клуб Sparta и перевести суммы поддержки. Мы этим очень тронуты и благодарны за это", - добавил Ярв.
Представитель спортивного клуба Garant Владимир Лабзин признал, что март и апрель клуб как-то переживет, а вот что будет дальше - сказать трудно.
Месячная оплата за март в бассейне клуба осталась в размере 100%. Начиная с 1 апреля оплата в стопроцентном объеме сохраняется для спортивных групп, которые составляют примерно 15% от всех посещающих клуб любителей спорта. Остальные освобождены от оплаты членских взносов вплоть до нормализации ситуации. По словам Лабзина, большинство клиентов клуба отнеслось к новой ситуации с пониманием.
Руководитель по маркетингу и коммуникациям Audentes Криста Лехтсаар сказала Rus.Postimees, что поскольку спортивный центр Audentes временно закрыт с 14 марта из-за чрезвычайной ситуации в стране, групповые тренеры не могут предоставлять свои услуги и платить клубу Audentes. Она объяснила, что групповые тренеры работают по договору поручения и клуб поддерживает с ними постоянный контакт, чтобы проконсультировать их о возможных следующих шагах. Молодежные спортивные тренеры руководят тренировками дистанционно, и в настоящее время их зарплата сохраняется, добавила Лехтсаар.
Audentes автоматически приостановил действие всех пакетных договоров по фитнес-услугам и периодических карточек. Клиенты смогут наверстать уплаченные, но неиспользованные дни тренировок за март, как только ситуация в стране нормализуется и спортивный центр вновь откроется, заверила пресс-секретарь клуба. С апреля на договоры по молодежному спорту действует только плата за место в размере 20 евро в месяц.
"Клиенты фитнес-клуба были очень благодарны, что мы приостановили договоры. Поскольку нынешняя ситуация также привела к уменьшению зарплат или даже увольнению наших клиентов, некоторые предпочли расторгнуть договоры.Тем не менее, клиенты хотят продолжить тренировки, поэтому Audentes предлагает возможность бесплатно обучаться на основе профессиональных видеотренингов Les Mills. Групповые и персональные тренеры также регулярно публикуют в социальных сетях клуба видеоролики о том, как тренироваться дома или на улице", - сказала Лехтсаар Rus.Postimees.
Cнизить цены решила и школа Sintai-S. "С учетом того, что многие наши родители оказались в сложной финансовой ситуации, мы приняли решение сделать перерасчет за период с 16 марта, а также снизить месячную плату с 1 апреля. Для самых маленьких, т.е. для детей в возрасте 2-4 года снижение составит 50%-60% в зависимости от пакета, для детей в возрасте 4-6 лет - 50%, для детей в возрасте 7 лет и старше - 37%", - сообщила школа.
Глава таллиннского Департамента по делам молодежи и спорта Айво Нормак отметил, что, по данным спортивного регистра, в столице насчитывается более 690 спортивных клубов, а Таллинн оказывает поддержку 158 из них в соответствии с критериями, установленными городским собранием, поэтому комментировать он может только введенные в отношении партнеров города условия и данные им рекомендации.
Нормак заверил, что Таллинн продолжит выплату дотаций на занятия спортом даже во время чрезвычайной ситуации при условии, что учебные мероприятия продолжаются через дистанционные рекомендации или на основе индивидуальных программ. Город следит за соблюдением этих условий.
Нормак подтвердил, что город направил спортивным клубам обращение, где рекомендовал снизить плату за обучение на 25-50% во время чрезвычайной ситуации. "Возможно, даже больше, потому что многие семьи потеряли или теряют свой доход или значительную его часть в сегодняшней ситуации", - добавил глава департамента, подчеркнув при этом, что сокращение платы за обучение является только рекомендацией.
"Конечно, мы не можем требовать этого, потому что город не может регулировать отношения между клубами и родителями. В этом отношении клубы независимы и автономны в своей деятельности", - объяснил он.
Представители всех спортклубов, к которым обратился Rus.Postimees, подтвердили намерение подать ходатайство о получении обещанной государством компенсации. Как сказал Юри Ярв, клуб Sparta обратится за компенсацией по зарплатам как тренерам, так и административному персоналу. "Относительно других пособий ситуация пока неясна", - отметил он.
Владимир Лабзин из Garant также подтвердил, что клуб обязательно будет ходатайствовать о покрытии 70% зарплат перед Кассой по безработице.
В Audentes сказали, что организация может частично использовать пакет поддержки Кассы по безработице, а также работает с различными зонтичными организациями в области спорта, чтобы создать дополнительную меру поддержки для спортивных клубов.
Вчера же пресс-служба столичной мэрии сообщила, что на основании обратной связи, полученной от спортивных клубов, стало очевидно, что доля родительского самофинансирования уже уменьшилась, а также проявилось несогласие владельцев частных арендных площадей снизить оплату за аренду.
В связи с этим Таллинн продолжит выплачивать спортивные пособия по системе «поголовных» денег и временно освободит арендаторов городских спортивных площадей от оплаты аренды. Цель этих мер – помочь спортивным клубам пережить период без тренировок в условиях чрезвычайного положения и продолжить работу с детьми и подростками дистанционно.
Аренда будет отменена на период с 1 апреля по 30 июня. Решение о том, снижать ли плату за апрель, многим спортклубам еще только предстоит принять в ближайшие дни и недели.