Спортклубы борются за выживание, плату за занятия отменили не все

Руководитель по маркетингу и коммуникациям Audentes Криста Лехтсаар сказала Rus.Postimees, что поскольку спортивный центр Audentes временно закрыт с 14 марта из-за чрезвычайной ситуации в стране, групповые тренеры не могут предоставлять свои услуги и платить клубу Audentes. Она объяснила, что групповые тренеры работают по договору поручения и клуб поддерживает с ними постоянный контакт, чтобы проконсультировать их о возможных следующих шагах. Молодежные спортивные тренеры руководят тренировками дистанционно, и в настоящее время их зарплата сохраняется, добавила Лехтсаар.

Audentes автоматически приостановил действие всех пакетных договоров по фитнес-услугам и периодических карточек. Клиенты смогут наверстать уплаченные, но неиспользованные дни тренировок за март, как только ситуация в стране нормализуется и спортивный центр вновь откроется, заверила пресс-секретарь клуба. С апреля на договоры по молодежному спорту действует только плата за место в размере 20 евро в месяц.

"Клиенты фитнес-клуба были очень благодарны, что мы приостановили договоры. Поскольку нынешняя ситуация также привела к уменьшению зарплат или даже увольнению наших клиентов, некоторые предпочли расторгнуть договоры.Тем не менее, клиенты хотят продолжить тренировки, поэтому Audentes предлагает возможность бесплатно обучаться на основе профессиональных видеотренингов Les Mills. Групповые и персональные тренеры также регулярно публикуют в социальных сетях клуба видеоролики о том, как тренироваться дома или на улице", - сказала Лехтсаар Rus.Postimees.

Cнизить цены решила и школа Sintai-S. "С учетом того, что многие наши родители оказались в сложной финансовой ситуации, мы приняли решение сделать перерасчет за период с 16 марта, а также снизить месячную плату с 1 апреля. Для самых маленьких, т.е. для детей в возрасте 2-4 года снижение составит 50%-60% в зависимости от пакета, для детей в возрасте 4-6 лет - 50%, для детей в возрасте 7 лет и старше - 37%", - сообщила школа.

Глава таллиннского Департамента по делам молодежи и спорта Айво Нормак отметил, что, по данным спортивного регистра, в столице насчитывается более 690 спортивных клубов, а Таллинн оказывает поддержку 158 из них в соответствии с критериями, установленными городским собранием, поэтому комментировать он может только введенные в отношении партнеров города условия и данные им рекомендации.

Нормак заверил, что Таллинн продолжит выплату дотаций на занятия спортом даже во время чрезвычайной ситуации при условии, что учебные мероприятия продолжаются через дистанционные рекомендации или на основе индивидуальных программ. Город следит за соблюдением этих условий.

Нормак подтвердил, что город направил спортивным клубам обращение, где рекомендовал снизить плату за обучение на 25-50% во время чрезвычайной ситуации. "Возможно, даже больше, потому что многие семьи потеряли или теряют свой доход или значительную его часть в сегодняшней ситуации", - добавил глава департамента, подчеркнув при этом, что сокращение платы за обучение является только рекомендацией.

"Конечно, мы не можем требовать этого, потому что город не может регулировать отношения между клубами и родителями. В этом отношении клубы независимы и автономны в своей деятельности", - объяснил он.

Представители всех спортклубов, к которым обратился Rus.Postimees, подтвердили намерение подать ходатайство о получении обещанной государством компенсации. Как сказал Юри Ярв, клуб Sparta обратится за компенсацией по зарплатам как тренерам, так и административному персоналу. "Относительно других пособий ситуация пока неясна", - отметил он.

Владимир Лабзин из Garant также подтвердил, что клуб обязательно будет ходатайствовать о покрытии 70% зарплат перед Кассой по безработице.

В Audentes сказали, что организация может частично использовать пакет поддержки Кассы по безработице, а также работает с различными зонтичными организациями в области спорта, чтобы создать дополнительную меру поддержки для спортивных клубов.

Вчера же пресс-служба столичной мэрии сообщила, что на основании обратной связи, полученной от спортивных клубов, стало очевидно, что доля родительского самофинансирования уже уменьшилась, а также проявилось несогласие владельцев частных арендных площадей снизить оплату за аренду.

В связи с этим Таллинн продолжит выплачивать спортивные пособия по системе «поголовных» денег и временно освободит арендаторов городских спортивных площадей от оплаты аренды. Цель этих мер – помочь спортивным клубам пережить период без тренировок в условиях чрезвычайного положения и продолжить работу с детьми и подростками дистанционно.