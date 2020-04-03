Можно ли попасть к парикмахеру во время чрезвычайного положения?

На материке к парикмахеру можно попасть и во время чрезвычайного положения, но многие салоны закрыты, а оставшиеся работают по договоренности с клиентом, пишет Sakala.
Мужской парикмахер Майре Майдла, работающая в бизнес-центре Leola в Вильянди, рассказала, что ее коллеги ничем не заняты уже две недели. «Все закрыты. Ни одного клиента. Последние рабочие дни просто сидели, но никто так и не пришел», - описала она.
Майре Майдла работает не по найму, поэтому она на два месяца официально приостановила свою деятельность, как это разрешено законом. «Я не знаю, что будет дальше. Я не могу дать мужчинам толкового совета, если им нужно к парикмахеру. К некоторым пожилым мужчинам я ходила домой и там делала им стрижку», - сказала мастер.
По ее словам, обычно мужчины ходят к парикмахеру раз в месяц, молодые люди, предпочитающие стричься покороче, - чаще. Пенсионеры приходят к ней в день пенсии, некоторые — каждые два месяца.
Мужской парикмахер расположенного на улице Якобсони в Вильянди Ave juuksurisalong Эве Кабанов рассказала, что их салон на две недели отказался от прежнего графика работы: «Мы продолжили обслуживать тех, кто ранее сделал бронь. На этой неделе были закрыты, но на следующей будем принимать единичные заказы».
Кабанов отметила, что в таких случаях в салоне находятся один парикмахер и один клиент, а после стрижки мастер сразу же дезинфицирует все поверхности: «Дезинфекция рабочих инструментов после каждого клиента была для меня привычным делом, но теперь я тщательно намываю стул после каждого клиента. Также в течение дня мы неоднократно протираем дверные ручки и поручни лестницы. Помимо этого, мы просим клиентов продезинфицировать руки».
По словам парикмахера, то, когда салоны вернутся к обычному режиму работы, зависит от развития ситуации с распространением вируса и принятых правительством решений.
Будущее туманно
На улице Пости находится салон красоты Dstyle. Его владелец и парикмахер Димитрий Зурихин рассказал, что временно закрылся две недели назад: «Я сделал это из солидарности с другими мастерам. Еще я забочусь о своей семье. Я не знаю, что может случиться. Лучше бояться, чем сожалеть».
По словам Зурихина, в среднем каждый день ему звонит один клиент, который интересуется, можно ли подстричься. Но он никого не берет, так как не хочет рисковать. Пару недель назад ему стали звонить клиенты и отказываться от ранее сделанных броней. «Но мне это даже было приятно», - признал мастер.
Как дела у его коллег и какие салоны в Вильянди еще открыты, Зурихин не смог сказать. «Моя мать работает в Foori juuksur, но они уже почти месяц закрыты. Понятия не имею, сколько еще мой салон будет закрыт. Видимо, в апреле придется еще сидеть дома, но здесь не до шуток», - подчеркнул он.
Недавно Зурихин видел в телепередаче, как люди сами подстригаются дома. «Тут надо либо налаживать домашнюю систему, либо пусть волосы будут чуть длиннее, чем обычно», - добавил он.
Работающая в Gloss Studio на Таллиннской улице в Вильянди Лийзи Ярве заявила, что из-за страха заразиться вирусом количество заказов уменьшилось почти на 80 процентов. «В какие-то дни я обслуживала знакомых. И хотя закон не ограничивает работу салонов красоты, клиентов все равно нет», - рассказала она.
По словам парикмахера, она обслуживает как мужчин, так и женщин. Как правило, мужчины приходят на стрижку раз в месяц, некоторые и чаще. Что касается женщин, то одни посещают салон каждый месяц, а другие — раз в полгода. «Я заметила, что у мужчин волосы растут быстрее. Но здоровье важнее, пусть волосы растут», - сказала Ярве.
На вопрос, как она защищает себя и клиентов, парикмахер ответила, что во время работы носит маску. Некоторые клиенты тоже сидят в масках. «Рабочие инструменты дезинфицирую после каждого человека. Я так и раньше делала — это естественно. Кроме того, мы в салоне дезинфицируем дверные ручки и чаще моем пол», - добавила Ярве.
Как разрешено работать
Советник правительства ЭР по СМИ Лийз Велскер заявила, что, согласно распоряжению руководителя по чрезвычайному положению, на материке парикмахерские и салоны красоты могут продолжить работу в том случае, если они не находятся в торговом центре. Безусловно, нужно соблюдать правило 2 + 2, которое означает, что если парикмахер занимается клиентом, то другой клиент не должен приближаться к ним ближе двух метров.
Велскер добавила, что если у салона красоты, расположенного в торговом центре, есть отдельный вход с улицы, он может продолжать деятельность.
В волостях Сааремаа и Муху сейчас все парикмахерские и салоны красоты закрыты.