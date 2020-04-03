Можно ли попасть к парикмахеру во время чрезвычайного положения?

Мужской парикмахер Майре Майдла, работающая в бизнес-центре Leola в Вильянди, рассказала, что ее коллеги ничем не заняты уже две недели. «Все закрыты. Ни одного клиента. Последние рабочие дни просто сидели, но никто так и не пришел», - описала она.

Майре Майдла работает не по найму, поэтому она на два месяца официально приостановила свою деятельность, как это разрешено законом. «Я не знаю, что будет дальше. Я не могу дать мужчинам толкового совета, если им нужно к парикмахеру. К некоторым пожилым мужчинам я ходила домой и там делала им стрижку», - сказала мастер.

По ее словам, обычно мужчины ходят к парикмахеру раз в месяц, молодые люди, предпочитающие стричься покороче, - чаще. Пенсионеры приходят к ней в день пенсии, некоторые — каждые два месяца.

Мужской парикмахер расположенного на улице Якобсони в Вильянди Ave juuksurisalong Эве Кабанов рассказала, что их салон на две недели отказался от прежнего графика работы: «Мы продолжили обслуживать тех, кто ранее сделал бронь. На этой неделе были закрыты, но на следующей будем принимать единичные заказы».

Кабанов отметила, что в таких случаях в салоне находятся один парикмахер и один клиент, а после стрижки мастер сразу же дезинфицирует все поверхности: «Дезинфекция рабочих инструментов после каждого клиента была для меня привычным делом, но теперь я тщательно намываю стул после каждого клиента. Также в течение дня мы неоднократно протираем дверные ручки и поручни лестницы. Помимо этого, мы просим клиентов продезинфицировать руки».

По словам парикмахера, то, когда салоны вернутся к обычному режиму работы, зависит от развития ситуации с распространением вируса и принятых правительством решений.

Будущее туманно

На улице Пости находится салон красоты Dstyle. Его владелец и парикмахер Димитрий Зурихин рассказал, что временно закрылся две недели назад: «Я сделал это из солидарности с другими мастерам. Еще я забочусь о своей семье. Я не знаю, что может случиться. Лучше бояться, чем сожалеть».

По словам Зурихина, в среднем каждый день ему звонит один клиент, который интересуется, можно ли подстричься. Но он никого не берет, так как не хочет рисковать. Пару недель назад ему стали звонить клиенты и отказываться от ранее сделанных броней. «Но мне это даже было приятно», - признал мастер.

Как дела у его коллег и какие салоны в Вильянди еще открыты, Зурихин не смог сказать. «Моя мать работает в Foori juuksur, но они уже почти месяц закрыты. Понятия не имею, сколько еще мой салон будет закрыт. Видимо, в апреле придется еще сидеть дома, но здесь не до шуток», - подчеркнул он.