Спасательный департамент запустит работу кризисного штаба больницы Курессааре

«Спасательный департамент поддержит больницу Курессааре своими знаниями об урегулировании кризисных ситуаций. Медицинская и административная деятельность больницы будет и дальше организовываться самой больницей», - сказал руководитель штаба Яко Верник.

«Мы уже несколько недель поддерживаем местные самоуправления через руководителей работ по чрезвычайным ситуациям. Они являются важным звеном в передаче информации и обзоре сегодняшних проблем, а также в поиске их решений. Теперь мы также поддерживаем больницу в Курессааре, организуя кризисное управление», - сказал генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару.

Кризисный штаб начнет поддерживать кризисную деятельность больницы. Это значит, что штаб будет помогать разрешить кризисную ситуацию, а также поможет улучшить совместную работу между учреждениями и отдельными лицами. Главная цель – скоординировать текущие оперативные и логистические действия, дать обзор сегодняшней ситуации, а также обеспечить безопасность всех предпринимаемых действий. Также сейчас начинается подготовка дальнейших планов и сценариев того, как действовать при обострении ситуации.

В кризисный штаб входят руководитель медицинского центра больницы Курессааре доктор Тийт Лейс, руководитель сестринского отделения Пирет Сарьяс и руководитель административно-хозяйственной части больницы Мярт Кылли, а также работники Спасательного департамента, которые предложили свою помощь.

Руководитель кризисного штаба больницы Курессааре - Яко Верник.

Заместитель руководителя со стороны Спасательного департамента - Мати Райдма.

Ассистент штаба - Кайри Прууль.

Руководитель группы планирования - Тагне Тяхе.

Представитель группы поддержки - Майт Соолепп.