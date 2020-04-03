Спасательный департамент запустит работу кризисного штаба больницы Курессааре

Сегодня Спасательный департамент на Сааремаа начнет работу оперативного штаба больницы Курессааре для поддержки управления кризисной ситуацией. Целью создания штаба является обеспечение максимальной поддержки медицинских услуг больницы Курессааре. Работой штаба руководит советник отдела подготовки к бедственным ситуациям Спасательного департамента Яко Верник, его заместителем стал доктор Эдвард Лаане.
«Спасательный департамент поддержит больницу Курессааре своими знаниями об урегулировании кризисных ситуаций. Медицинская и административная деятельность больницы будет и дальше организовываться самой больницей», - сказал руководитель штаба Яко Верник.
«Мы уже несколько недель поддерживаем местные самоуправления через руководителей работ по чрезвычайным ситуациям. Они являются важным звеном в передаче информации и обзоре сегодняшних проблем, а также в поиске их решений. Теперь мы также поддерживаем больницу в Курессааре, организуя кризисное управление», - сказал генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару.
Кризисный штаб начнет поддерживать кризисную деятельность больницы. Это значит, что штаб будет помогать разрешить кризисную ситуацию, а также поможет улучшить совместную работу между учреждениями и отдельными лицами. Главная цель – скоординировать текущие оперативные и логистические действия, дать обзор сегодняшней ситуации, а также обеспечить безопасность всех предпринимаемых действий. Также сейчас начинается подготовка дальнейших планов и сценариев того, как действовать при обострении ситуации.
В кризисный штаб входят руководитель медицинского центра больницы Курессааре доктор Тийт Лейс, руководитель сестринского отделения Пирет Сарьяс и руководитель административно-хозяйственной части больницы Мярт Кылли, а также работники Спасательного департамента, которые предложили свою помощь.
Руководитель кризисного штаба больницы Курессааре - Яко Верник.
Заместитель руководителя со стороны Спасательного департамента - Мати Райдма.
Ассистент штаба - Кайри Прууль.
Руководитель группы планирования - Тагне Тяхе.
Представитель группы поддержки - Майт Соолепп.
Ответственный за оперативную группу - Каарель Лангеметс.