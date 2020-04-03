Райк: завод по производству сланцевого масла не спасет Ида-Вирумаа

Принятие решения о строительстве завода по производству сланцевого масла во время кризиса, когда еще продолжается обсуждение амбиций Эстонии в отношении климатической нейтральности, обескураживает. Крайне популистским звучит утверждение, что лучше бы каждому жителю Ида-Вирумаа, в том числе и детям, вручить в кризисное время по 1000 евро. Денег, выделенных на завод из государственного бюджета этого года, на это бы хватило. Но возможно, что это решение в конечном итоге оказалось бы более привлекательным для местного населения.

Хотя и решение о строительстве завода крайне политическое, во всяком случае, так это выглядит. За этим кроется желание восстановить позиции Центристской партии в Ида-Вирумаа в смутное время. Это понимают и местные жители. Однако настоящее развитие Ида-Вирумаа требует настойчивости и желания действительно что-то сделать.

То, что для этого будут наняты 700 местных строителей, - неправда. Не существует механизма, который заставлял бы генподрядчика, выигравшего конкурс по поставке, нанимать местных жителей.

Так же, как правительство призвало врачей помочь в борьбе с коронавирусом, что является единственно правильным шагом, нам нужны эксперты, чтобы оценить плюсы и минусы завода по производству сланцевого масла, возможные пути развития в будущем. Но мы не видели мнений этих ученых и экспертов, есть просто политическое решение, что будет так. А почему именно так и в какой мере это решение жизнеспособно – ответ одному богу известен.

Нам неизвестно, будет ли в отрасли сланцевой промышленности предпринят следующий шаг, будет ли построен завод по переработке сланцевого масла. Завод может оказаться очень успешным, но его может ожидать и судьба электростанции в Аувере, которая была построена пять лет назад и до сих пор еще не достигла своей плановой мощности. Но в разговорах о строительстве завода огорчают ложные утверждения. То, что для этого будут наняты 700 местных строителей, - неправда. Не существует механизма, который заставлял бы генподрядчика, выигравшего конкурс по поставке, нанимать местных жителей. Кроме того, строительство предъявляет высокие требования к навыкам, которых, к сожалению, у местных работников может и не быть. Именно так произошло в случае двух крупнейших нарвских строек, с которыми мне довелось столкнуться лично. Хотя точно получат работу гостиницы, пабы и места общественного питания.