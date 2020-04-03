Райк: завод по производству сланцевого масла не спасет Ида-Вирумаа

Решение правительства о строительстве нового завода по производству сланцевого масла Eesti Energia близко сердцу каждого жителя Ида-Вирумаа, потому что любовь к «коричневому золоту» является частью здешней самоидентификации. Сланец экономически важен, на этот сектор приходится 4% ВВП Эстонии и 45% ВВП уезда, а также, к сожалению, почти 70% выбросов парниковых газов Эстонии.
Принятие решения о строительстве завода по производству сланцевого масла во время кризиса, когда еще продолжается обсуждение амбиций Эстонии в отношении климатической нейтральности, обескураживает. Крайне популистским звучит утверждение, что лучше бы каждому жителю Ида-Вирумаа, в том числе и детям, вручить в кризисное время по 1000 евро. Денег, выделенных на завод из государственного бюджета этого года, на это бы хватило. Но возможно, что это решение в конечном итоге оказалось бы более привлекательным для местного населения.
Хотя и решение о строительстве завода крайне политическое, во всяком случае, так это выглядит. За этим кроется желание восстановить позиции Центристской партии в Ида-Вирумаа в смутное время. Это понимают и местные жители. Однако настоящее развитие Ида-Вирумаа требует настойчивости и желания действительно что-то сделать.
То, что для этого будут наняты 700 местных строителей, - неправда. Не существует механизма, который заставлял бы генподрядчика, выигравшего конкурс по поставке, нанимать местных жителей.
Так же, как правительство призвало врачей помочь в борьбе с коронавирусом, что является единственно правильным шагом, нам нужны эксперты, чтобы оценить плюсы и минусы завода по производству сланцевого масла, возможные пути развития в будущем. Но мы не видели мнений этих ученых и экспертов, есть просто политическое решение, что будет так. А почему именно так и в какой мере это решение жизнеспособно – ответ одному богу известен.
Нам неизвестно, будет ли в отрасли сланцевой промышленности предпринят следующий шаг, будет ли построен завод по переработке сланцевого масла. Завод может оказаться очень успешным, но его может ожидать и судьба электростанции в Аувере, которая была построена пять лет назад и до сих пор еще не достигла своей плановой мощности. Но в разговорах о строительстве завода огорчают ложные утверждения. То, что для этого будут наняты 700 местных строителей, - неправда. Не существует механизма, который заставлял бы генподрядчика, выигравшего конкурс по поставке, нанимать местных жителей. Кроме того, строительство предъявляет высокие требования к навыкам, которых, к сожалению, у местных работников может и не быть. Именно так произошло в случае двух крупнейших нарвских строек, с которыми мне довелось столкнуться лично. Хотя точно получат работу гостиницы, пабы и места общественного питания.
Сегодня на трех заводах по производству сланцевого масла Eesti Energia работает около 240 человек. Озвученное прямое и косвенное количество работников нового завода – 500 человек – кажется явно преувеличенным. На самом новом заводе будет работать 120 человек. Если в 2018 году потребность электростанций в сланце составляла 12,2 тонны, то в прошлом году – всего 5,6. В прошлом году трем таким заводам потребовалось в общей сложности 3,7 тонны сланца. Этот ряд цифр явно указывает на то, что добыча сланца резко сокращается, как и количество рабочих мест в сланцевом секторе. Некрасиво, а точнее, непозволительно обманывать людей пустыми надеждами.
За последние несколько месяцев всем стало очевидно: сланцевая энергетика сокращается, но в этом не виноваты ни эстонское государство, ни руководство того или иного предприятия. Рынок и налоги убили сланцевую энергетику. Жители Тарту, Таллинна, Вильянди и Пярну не хотят платить больше за электроэнергию только ради того, чтобы люди, занимающиеся производством электроэнергии в Ида-Вирумаа, имели работу и зарабатывали себе на хлеб.
В сланцевом секторе главенствует четкая позиция: ни одно рабочее место не должно быть потеряно, если ему на замену не создали новое. Если у человека в сланцевом секторе больше нет работы, то он, вероятно, не станет малым предпринимателем, как часто советуют. Местный человек скорее предпочел бы устроиться на большое предприятие, где мог бы получить такую же зарплату, как получает сейчас. Чтобы сохранить Ида-Вирумаа и его жителей, нам, наконец, нужна единая рабочая программа, долговременная программа. Хорошо бы ее составить во время кризиса, которое сейчас наступило. Экономика Ида-Вирумаа должна диверсифицироваться, должны быть созданы новые возможности для бизнеса, а обучение и переподготовка должны быть целенаправленными, нацеленными на конкретные рабочие места, которые только что были созданы или уже существуют.
Но сейчас мы живем в сегодняшней реальности и разделяем с миром одну проблему здоровья и экономического кризиса. Ида-Вирумаа вошел в этот кризис более слабым, чем многие другие регионы Эстонии. Мы вступили в кризис в минусе, когда изменения в экологической политике уже привели Ида-Вирумаа на грань экономического кризиса. Сланцевый завод, в успехе и экономической устойчивости которого никто не может быть уверен, не является решением. Таким образом, существует очень высокий риск того, что Ида-Вирумаа в данный момент попадет в гораздо более глубокую яму, чем остальная часть Эстонии. Это нужно предотвратить. В пакете экономических мер Ида-Вирумаа должна быть уделена отдельная строка, и ее наличие или отсутствие показывает реальную заботу правительства.