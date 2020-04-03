Французские чиновники: американцы в Китае перекупают наши маски

«Во время противостояния коронавирусу позволены любые приемы», - отмечает портал francetvinfo.

Как рассказал Рено Музелье, глава региона Прованс - Альпы - Лазурный берег и председатель Ассоциации регионов Франции, власти одного из французских регионов заказали "несколько миллионов" масок у китайского производителя. «Заказ с предоплатой был осуществлен, маски были изготовлены, - пояснил Музелье, - Но сегодня утром на взлетной полосе в Китае, французский заказ был перекуплен американцами за наличные, и самолет, который должен был прилететь во Францию, отправился прямо в Соединенные Штаты».

Глава французского региона Гранд-Эст Жан Роттнер подтвердил телеканалу RTLэти сведения. «Действительно, на взлетной полосе американцы достали наличные и заплатили в три или четыре раза дороже за заказы, которые сделали мы. Так что, действительно, нужно сражаться», - сказал он.

По словам главы еще одного региона, который решил сохранить анонимность, были зафиксированы и другие подобные случаи. «Масок становится все меньше, и американцы покупают их везде, где только находят, независимо от цены», - сказал собеседник.

Он подчеркнул, что покупатели из США платят двойную цену, даже не глядя на товар. «Мы не можем себе такого позволить», - добавил французский чиновник.

Кроме того, в последние дни Китай сам заблокировал ряд поставок, сказал источник. Он считает, что французские власти ведут гонку со временем, пытаясь сначала найти надежного производителя (ведь часто маски бывают плохого качества), а затем - способ оплаты и доставки во Францию.

В стране сейчас дефицит даже простейших средств индивидуальной защиты. 31 марта президент Эмманюэль Макрон посетил завод по изготовлению хирургических и респираторных масок, расположенный в Сен-Бартелеми-д'Анжу, на западе Франции. Макрон заявил о необходимости обеспечения полной независимости страны в вопросе производства масок.

На начало апреля в мире число зараженных коронавирусом достигло одного миллиона человек. Больше всего зараженных за сутки зафиксировано в США. Всего их там более 226 тысяч. На втором месте - Италия с более чем 115 тысяч. На третьем - Испания, где заражено уже более 110 тысяч человек. В других странах Европы зарегистрировано по несколько тысяч случаев.

Скорость распространения коронавируса COVID-19 возрастает с каждым днем, растет и количество погибших.