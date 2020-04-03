Отслеживание телефонов показало, что люди стали реже бывать за пределами дома

В Депаратменте статистики сообщили, что для анализа данных используются сводные таблицы, представленные Telia, Tele2 и Elisa. Для анализа используются анонимные данные. В ведомстве отметили, что передвижение людей за пределами дома в период с 27 марта по 2 апреля сократилось в целом на 13%.

Гендиректор Департамента статистики Март Мяги сказал, что цель заказанного кризисной комиссией исследования - выяснить, как эстонское общество приняло введение в условиях чрезвычайного положения дополнительных мер. Специалистов интересует, как сильно снизилась активность жителей страны.

«Предварительные результаты показывают, что в период чрезвычайного положения активность людей уменьшилась. Число остававшихся в одном и том же месте мобильных телефонов в Эстонии в целом увеличилась на 13% после введения чрезвычайного положения. Постоянно в радиусе действия домашней базовой станции оставались свыше 150 000 человек», - говорится в пресс-сообщении.

"В анализе не используются данные клиентов операторов мобильной связи в режиме реального времени, и на основании этих анонимных данных невозможно анализировать передвижения конкретных людей", - подчеркнули специалисты департамента.