Роналду станет первым футболистом, заработавшим миллиард долларов

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду станет первым футболистом, который заработает за карьеру миллиард долларов, сообщает Football Italia.
Ожидается, что Роналду достигнет миллиарда долларов уже по итогам сезона-2019/20, несмотря на трехмесячное сокращение заработной платы игроков "Ювентуса", который пошел на такие меры из-за пандемии коронавируса.
Форвард сборной Португалии станет лишь третьим действующим спортсменом, кому удалось дойти до этой отметки, после гольфиста Тайгера Вудса и боксера Флойда Мэйуэзера-младшего. Еще одним миллиардером среди спортсменов является шестикратный чемпион НБА в составе "Чикаго Буллс" и нынешний владелец "Шарлотт Хорнетс" Майкл Джордан.
Отмечается, что только нападающий "Барселоны" Лионель Месси заработал в прошлом сезоне больше Роналду, но португалец все равно станет первым футболистом, заработавшим миллиард.
Ожидается, что миллиард долларов в ближайшее время также заработает 20-кратный победитель турниров серии Большого шлема швейцарец Роджер Федерер, который станет первым теннисистом достигнувшим этой отметки.