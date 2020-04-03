Пт, 3.04.2020
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Роналду станет первым футболистом, заработавшим миллиард долларов

Криштиану Роналду

ФОТО: MARCO BERTORELLO/AFP

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду станет первым футболистом, который заработает за карьеру миллиард долларов, сообщает Football Italia.

Ожидается, что Роналду достигнет миллиарда долларов уже по итогам сезона-2019/20, несмотря на трехмесячное сокращение заработной платы игроков "Ювентуса", который пошел на такие меры из-за пандемии коронавируса.

Форвард сборной Португалии станет лишь третьим действующим спортсменом, кому удалось дойти до этой отметки, после гольфиста Тайгера Вудса и боксера Флойда Мэйуэзера-младшего. Еще одним миллиардером среди спортсменов является шестикратный чемпион НБА в составе "Чикаго Буллс" и нынешний владелец "Шарлотт Хорнетс" Майкл Джордан.

Отмечается, что только нападающий "Барселоны" Лионель Месси заработал в прошлом сезоне больше Роналду, но португалец все равно станет первым футболистом, заработавшим миллиард.

Ожидается, что миллиард долларов в ближайшее время также заработает 20-кратный победитель турниров серии Большого шлема швейцарец Роджер Федерер, который станет первым теннисистом достигнувшим этой отметки.

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