Бабушка едва не осталась без сердечных лекарств: интернет-аптеки перегружены

Понадобится время

Руководитель по связям с общественностью Лекарственного департамента Кристи Сарап констатировала, что ситуации бывают разные. «Мы не знаем, кончились ли у человек все лекарства, т.е. насколько критически необходимо получить их немедленно, - отметила она. – Но вне зависимости от этого, аптека должна соблюдать распоряжения и выдавать лекарства по одному рецепту».

Количество заказов в э-аптеке в последние недели выросло в несколько раз и по всей Эстонии составляет пятизначную цифру. «Вдруг у очень многих жителей одновременно возникла необходимость купить что-то в аптеке для себя или семьи, - описал ситуацию провизор э-аптеки Apotheka Юрген Янесе. – Э-аптеки и курьерские компании оказались под большой нагрузкой».

Хотя команда э-аптеки Apotheka стала больше и работает с утра до позднего вечера, обычные сроки доставки заказчикам еще не гарантированы. Янесе отметил, что случаи с затянувшейся доставкой заказов, как у Марко Праакли, бывали, но их быстро разрешили. Если возникает проблема, необходимо связаться с э-аптекой по электронной почте или телефону. В отличие от других товаров, заказанных в э-магазине, отменить заказ лекарств нельзя.

Исполнительный директор Südameapteek Ристо Лаур отметил, что в их э-аптеке доставка обычно точна, но все зависит от лекарств. Большая часть лекарств поступает к заказчику за день-два. В случае лекарств, которых закупается меньше, из-за времени, необходимого на то, чтобы сделать заказ, может прибавиться один-два дня. В этом случае провизоры должны сначала посоветоваться с заказчиком и договориться о самом быстром способе доставки.

Праакли предлагает в нынешнее чрезвычайное время ускорить работу э-аптек, комплектуя и отправляя посылки с лекарствами на местном уровне. «Например, Apotheka могла бы комплектовать их на складе в Тарту», - рассуждает он.

Südameapteek тоже открыла э-аптеку во время чрезвычайного положения. ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

Сложный процесс

Но и здесь есть препятствие: проблема кроется в разрешении на дистанционную продажу лекарств, которое есть лишь у одной аптеки Apotheka в Харьюмаа. По закону заказы из э-аптеки могут поступать только из нее.

Оформление лицензии для других аптек заняло бы много времени, поскольку требований много. В том числе, например, наличие соответствующей среды, каналы консультации и возможности комплектовать заказы и отправлять лекарства.

«Если бы аптека захотела выбрать себе партнера по оказанию курьерских услуг для доставки лекарств, она должна была бы провести анализ риска и ввести условия которые необходимо соблюдать при доставке лекарств», - пояснила Кристи Сарап. Например, из э-аптеки нельзя доставлять лекарства в упаковочные автоматы, которые находятся на улице, поскольку в них не поддерживается температура, предусмотренная для безопасности и сохранения качества лекарства. «Аптека – не обычный магазин, ее нельзя превращать в обычный пункт сортировки, комплектации или выдачи, - отметила Сарап. – Одной из важных задач аптеки также является консультирование».

Сарап добавила, что комплектация на местном уровне не оказала бы существенного влияния на ускорение доступности лекарства. «На первый взгляд, это могло бы показаться быстрее, но в широком плане на доступность лекарств это не повлияет, - сказал Сарап. – И сейчас у предприятий, в том числе э-аптек, собирают посылки и отвозят в сортировочный центр, откуда их потом развозят».

У Apotheka в Эстонии есть только одна аптека, имеющая лицензию на дистанционную продажу лекарств, через нее проходят все заказы в э-аптеке. ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Ситуация улучшается

По словам профессора семейной медицины Тартуского университета Рут Калда, рекомендаций министра социальных дел дает возможность для определенных исключений. «Может же случиться, что лекарства были уничтожены или исчезли, и в этом случае это необходимо регистрировать», - пояснила она.

В широком смысле она считает ограничение на покупку лекарств необходимым. «Я считаю, что это разумное решение, поскольку статистика Департамента лекарств показала увеличение покупки лекарств после введения чрезвычайного положения наполовину», - отметила Калда.