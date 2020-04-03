Бабушка едва не осталась без сердечных лекарств: интернет-аптеки перегружены

В условиях чрезвычайного положения стало обычным советом как можно меньше сталкиваться с другими людьми, в том числе разумно избегать походов в аптеку и имеет смысл заказывать лекарства домой по интернету. Из-за этого заказов в э-аптеках стало в несколько раз больше, курьеры перегружены и выполнение заказов требует значительно больше времени, пишет Tartu Postimees.
В то же время введены дополнительные ограничения на выписку рецептурных лекарств, и те, кто уже заказал себе необходимое лекарство в э-аптеке, не могут передумать и пойти в обычную аптеку, чтобы получить помощь быстрее – приходится просто ждать. В такой ситуации приходится привыкать планировать свою жизнь задолго заранее.
Из-за ограничений окончательно запутался в проблемах живущий под Тарту Марко Праакли, который в прошлую среду заказал для своей бабушки в э-аптеке Apotheka сердечно-сосудистые лекарства и понижающие давление, которые та принимает ежедневно. Если, например, в Таллинне заказчик с помощью курьера Cargobus получает лекарства уж через четыре часа, то за пределами столицы столь быстрых решений не предлагается. И все же Праакли посчитал разумным заказать курьерскую услугу Itella Smartpost, с помощью которой лекарства должны были доставить не позднее чем через два дня.
Один рецепт за раз
И все же к утру пятницы лекарств не было. Праакли связался со службой поддержки, где ответили, что они не могут следить за движением посылки и не могут сказать, где она сейчас находится. «Было сказано, что может уйти до семи дней», - сказал Праакли. Так рисковать он не мог. «Человек должен умереть, что ли, если не получит лекарства?» - спрашивает он.
Праакли поинтересовался, можно ли интернет-заказ перевести в обычную аптеку, и получил отрицательный ответ: существующий порядок не позволяет отменить э-заказ и вернуть уже отправленное лекарство.
Тогда он снова связался с семейным врачом, который выписал следующий рецепт и отправил Праакли в аптеку. Увы, необходимых лекарств он там не получил. 19 марта по решению министра социальных дел Танеля Кийка вступило в силу требование, согласно которому при чрезвычайном положении в случае повторного рецепта лекарство можно выдать только на основании одного рецепта и на срок до двух месяцев.
Лекарства, продаваемые без рецепта, теперь можно выдавать в аптеках не более двух упаковок на покупателя. «Аптекарь объяснил мне, что, поскольку министр отдал такое распоряжение и мне отправлена посылка через э-аптеку, новую упаковку выдать никак нельзя», - рассказал Праакли. Объяснения, что заказанные по интернету лекарства так до сих пор и не дошли, в аптеке не помогли.
Тогда Праакли ухватился за последний шанс и обратился к родственнику, который случайно принимает те же лекарства, и попросил, чтобы тот попросил своего семейного врача выписать лекарство на его имя. Только такая схема принесла, наконец, долгожданный результат. Посылка из э-аптеки Праакли получил лишь во второй половине субботы, т.е. через день после того, как у бабушки закончились запасы лекарств. «Если мы не пошли в обход и не получили лекарств, с большой вероятностью бабушке пришлось бы обращаться в отделение экстренной медицины, поскольку запас лекарств у нее был рассчитан только до пятницы», - констатировал Праакли.
Понадобится время
Руководитель по связям с общественностью Лекарственного департамента Кристи Сарап констатировала, что ситуации бывают разные. «Мы не знаем, кончились ли у человек все лекарства, т.е. насколько критически необходимо получить их немедленно, - отметила она. – Но вне зависимости от этого, аптека должна соблюдать распоряжения и выдавать лекарства по одному рецепту».
Количество заказов в э-аптеке в последние недели выросло в несколько раз и по всей Эстонии составляет пятизначную цифру. «Вдруг у очень многих жителей одновременно возникла необходимость купить что-то в аптеке для себя или семьи, - описал ситуацию провизор э-аптеки Apotheka Юрген Янесе. – Э-аптеки и курьерские компании оказались под большой нагрузкой».
Хотя команда э-аптеки Apotheka стала больше и работает с утра до позднего вечера, обычные сроки доставки заказчикам еще не гарантированы. Янесе отметил, что случаи с затянувшейся доставкой заказов, как у Марко Праакли, бывали, но их быстро разрешили. Если возникает проблема, необходимо связаться с э-аптекой по электронной почте или телефону. В отличие от других товаров, заказанных в э-магазине, отменить заказ лекарств нельзя.
Исполнительный директор Südameapteek Ристо Лаур отметил, что в их э-аптеке доставка обычно точна, но все зависит от лекарств. Большая часть лекарств поступает к заказчику за день-два. В случае лекарств, которых закупается меньше, из-за времени, необходимого на то, чтобы сделать заказ, может прибавиться один-два дня. В этом случае провизоры должны сначала посоветоваться с заказчиком и договориться о самом быстром способе доставки.
Праакли предлагает в нынешнее чрезвычайное время ускорить работу э-аптек, комплектуя и отправляя посылки с лекарствами на местном уровне. «Например, Apotheka могла бы комплектовать их на складе в Тарту», - рассуждает он.
Сложный процесс
Но и здесь есть препятствие: проблема кроется в разрешении на дистанционную продажу лекарств, которое есть лишь у одной аптеки Apotheka в Харьюмаа. По закону заказы из э-аптеки могут поступать только из нее.
Оформление лицензии для других аптек заняло бы много времени, поскольку требований много. В том числе, например, наличие соответствующей среды, каналы консультации и возможности комплектовать заказы и отправлять лекарства.
«Если бы аптека захотела выбрать себе партнера по оказанию курьерских услуг для доставки лекарств, она должна была бы провести анализ риска и ввести условия которые необходимо соблюдать при доставке лекарств», - пояснила Кристи Сарап. Например, из э-аптеки нельзя доставлять лекарства в упаковочные автоматы, которые находятся на улице, поскольку в них не поддерживается температура, предусмотренная для безопасности и сохранения качества лекарства. «Аптека – не обычный магазин, ее нельзя превращать в обычный пункт сортировки, комплектации или выдачи, - отметила Сарап. – Одной из важных задач аптеки также является консультирование».
Сарап добавила, что комплектация на местном уровне не оказала бы существенного влияния на ускорение доступности лекарства. «На первый взгляд, это могло бы показаться быстрее, но в широком плане на доступность лекарств это не повлияет, - сказал Сарап. – И сейчас у предприятий, в том числе э-аптек, собирают посылки и отвозят в сортировочный центр, откуда их потом развозят».
Ситуация улучшается
По словам профессора семейной медицины Тартуского университета Рут Калда, рекомендаций министра социальных дел дает возможность для определенных исключений. «Может же случиться, что лекарства были уничтожены или исчезли, и в этом случае это необходимо регистрировать», - пояснила она.
В широком смысле она считает ограничение на покупку лекарств необходимым. «Я считаю, что это разумное решение, поскольку статистика Департамента лекарств показала увеличение покупки лекарств после введения чрезвычайного положения наполовину», - отметила Калда.
Комментируя случай Праакли, Янесе согласился, что в первые недели чрезвычайного положения сроки поставок из э-аптек могли составлять 4-7 рабочих дней вместо обычных 1-2. К этой неделе Apotheka стала доставлять лекарства в течение 3-5 рабочих дней. Поэтому рекомендуется заказывать лекарства на дом курьером заранее, а не в последний момент. «Нагрузка курьеров выросла и это надо учитывать, - отметил Янесе. – В похвалу курьерским фирмам следует сказать, что все они понимают потребность людей в лекарствах и ставят заказы из э-аптек на первое место».