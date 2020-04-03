Три школы начали развозить детям горячую еду: это лучше или хуже, чем сухой паек?

По словам Светланы Владимировой, горячее питание с 23 марта начали получать первые школьники, родители которых написали заявление с просьбой об этом. Сейчас это 57 детей, с понедельника к ним добавится еще шесть детей. Всего в школе учатся 480 человек. Директор надеется, что школа сможет кормить всех, но если это окажется невозможным, придется перейти на выдачу пайков, как в большинстве других школ.

Светлана Владимирова признала, что было недопонимание с родителями и, возможно, до сих пор не все получили информацию о возможности получать питание. Но все, кто написал заявление, получают обеды на дом. По словам директора школы, родители относятся к этой возможности по разному - кто-то с радостью согласился, кто-то может готовить всей семье самостоятельно и хочет получать от школы набор продуктов, а не одну порцию готовой еды в день.

“В обед входит суп, второе и, как требуется по закону, не менее трех раз в неделю фрукты, овощи - всё то, что было в обычном школьном обеде”, - говорит она.

Столовые в муниципальных школах Кохтла-Ярве не обслуживаются фирмами, как, например, в Нарве. В каждой школе работает собственная кухня, повара числятся в штате школ. Но если готовить только на полсотни детей, себестоимость порций возрастает, и школьная столовая не сможет уложиться в отведенные на питание деньги. Поэтому сейчас еду готовит и развозит сторонняя фирма, которая специализируется на этой услуге.

“Когда количество детей достигнет сотни, себестоимость будет уже доступна и нам. Тогда на работу выйдут наши школьные повара, готовить начнут они”, - сказала директор школы.

Питание развозят до подъездов одновременно несколько машин, водители (в перчатках и масках) достают упаковки с пищей из термоконтейнера. Еда, конечно, не до всех доезжает горячей, но подогреть ее в микроволновке не сложно, считает директор.

Сначала детей кормили кухни супермаркетов

В случае Нарва-Йыэсуу логистика доставки обедов оказывается еще сложнее. На административной территории этого самоуправления всего две школы - одна в самом приморском городе, другая - в поселке Синимяэ. Но ученики живут не только здесь, но также в удаленных поселках, на хуторах, а некоторые - в Нарве и Силламяэ.

Чтобы получать для ребенка горячие обеды, родители должны обратиться к классному руководителю. Как рассказал Имре Лийв из управы Нарва-Йыэсуу, через неделю после объявления чрезвычайного положения кормить школьников по договору начали кухни супермаркетов Coop. Эти магазины есть в Нарве, в приморской части Нарва-Йыэсуу и в Синимяэ. Дети приходили прямо в магазины, где были списки получателей горячего питания. Туда же приходили дежурные учителя, которые помогали детям и следили за порядком. Так питались 96 человек.

“Это было организовано, на мой взгляд, очень неплохо, - рассказал Имре Лийв. - Но после введения новых правил 27 числа от такого питания мы вынуждены были отказаться, чтобы минимизировать хождение людей по улицам”.

После этого школьные обеды стала готовить кухня усть-наровской школы, сотрудники которой вернулись на работу. Старое здание этой школы спроектировано так, что кухню можно физически изолировать от остальных помещений. По словам Имре Лийва, если случится ЧП, ее относительно легко дезинфицировать. Кухня в новой школе Синимяэ оставлена в резерве, поскольку ее можно дезинфицировать только вместе со всем школьным зданием.