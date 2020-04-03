Три школы начали развозить детям горячую еду: это лучше или хуже, чем сухой паек?

Школы Эстонии организовали питание учеников, которые из-за распространения коронавируса находятся на домашнем обучении. Большинство школ выдает набор упакованных продуктов сразу на большой срок, например, на две недели. Но Славянская основная школа Кохтла-Ярве и обе школы Нарва-Йыэсуу пошли по более сложному пути - ученикам, родители которых написали соответствующее заявление, привозят готовую теплую еду прямо на дом.
В пайках встречается даже сырой картофель
В интернете можно во множестве встретить фотографии наборов продуктов, которые выдают школьникам в том или ином городе. Родители в соцсетях обсуждают достоинства и недостатки каждого пайка. Например, на силламяэском сайте molodoi.ee собраны фотографии пайков из нескольких городов и поселков Ида-Вирумаа, а также из Таллиннского училища обслуживания.
У военных сухим пайком называется набор продуктов и полуфабрикатов, которые готовы к употреблению сразу или после разогрева либо добавления кипятка. Многие школьные пайки - это на самом деле наборы продуктов из магазина, которые еще нужно приготовить. Например, судя по фото, в наборе из таллиннского училища присутствуют сырые картофель, морковь, лук, яйца, а также килограмм муки. В одной из школ Кохтла-Ярве помимо макарон и круп школьники получили по 2 кг сахара и по литру растительного масла - явно больше, чем нужно одному ребенку на одну-две недели. То есть, это не столько паек на одного ребенка, сколько продовольственная помощь всей семье.
В редакцию Rus.Postimees обратилась читательница из Кохтла-Ярве, которая рассказала, что такие наборы продуктов - хорошее подспорье, поскольку многие родители также сидят дома без работы. В тоже время, в Славянской основной школе Кохтла-Ярве от выдачи продуктов отказались.
“Родители возмущены. Почему все школы получают, а наше руководство считает, что это не нужно? Может вы могли бы нам помочь, разобраться в этом вопросе?” - попросила женщина.
Оказалось, что Славянская школа пошла по другому пути - здесь каждый день развозят по домам готовую горячую еду - но ровно на одного ребенка. Также кормят учеников обеих школ Нарва-Йыэсуу.
“Вопрос тут не только финансовый, но и социальный, - говорит директор Славянской основной школы Кохтла-Ярве Светлана Владимирова. - Если первоклассник или второклассник один сидит дома, а родители уходят на работу, то проблема не в том, чтобы купить продукты, а в том, чтобы приготовить - чтобы у ребенка был этот обед. В школе он приходил в столовую и ел. А сейчас ему этот же обед доставляют. Я смею надеяться, что обед, который мы доставляем, целенаправленно попадает ребенку. Случаи в семьях у нас разные. Если у семьи финансовая и социальная проблема, то этот готовый обед всё равно доходит до ребенка”.
Еда из школьной столовой - на дом
Директор Славянской основной школы Кохтла-Ярве Светлана Владимирова также видела фото наборов продуктов, которые дают другие школы. Она отмечает, что сравнивать их можно, только выяснив, на сколько дней рассчитан такой набор. Но в любом случае, Светлана Владимирова считает, что из двухнедельного пайка вряд ли возможно на самом деле две недели готовить полноценные и разнообразные обеды для школьника.
Специалист по образованию и спорту управы Нарва-Йыэсуу Имре Лийв называет похожую причину отказа от пайков - в продуктовых наборах других школ встречаются, например, лимонады и печенье, и в целом такой набор продуктов нельзя назвать полезным для школьников.
По словам Светланы Владимировой, горячее питание с 23 марта начали получать первые школьники, родители которых написали заявление с просьбой об этом. Сейчас это 57 детей, с понедельника к ним добавится еще шесть детей. Всего в школе учатся 480 человек. Директор надеется, что школа сможет кормить всех, но если это окажется невозможным, придется перейти на выдачу пайков, как в большинстве других школ.
Светлана Владимирова признала, что было недопонимание с родителями и, возможно, до сих пор не все получили информацию о возможности получать питание. Но все, кто написал заявление, получают обеды на дом. По словам директора школы, родители относятся к этой возможности по разному - кто-то с радостью согласился, кто-то может готовить всей семье самостоятельно и хочет получать от школы набор продуктов, а не одну порцию готовой еды в день.
“В обед входит суп, второе и, как требуется по закону, не менее трех раз в неделю фрукты, овощи - всё то, что было в обычном школьном обеде”, - говорит она.
Столовые в муниципальных школах Кохтла-Ярве не обслуживаются фирмами, как, например, в Нарве. В каждой школе работает собственная кухня, повара числятся в штате школ. Но если готовить только на полсотни детей, себестоимость порций возрастает, и школьная столовая не сможет уложиться в отведенные на питание деньги. Поэтому сейчас еду готовит и развозит сторонняя фирма, которая специализируется на этой услуге.
“Когда количество детей достигнет сотни, себестоимость будет уже доступна и нам. Тогда на работу выйдут наши школьные повара, готовить начнут они”, - сказала директор школы.
Питание развозят до подъездов одновременно несколько машин, водители (в перчатках и масках) достают упаковки с пищей из термоконтейнера. Еда, конечно, не до всех доезжает горячей, но подогреть ее в микроволновке не сложно, считает директор.
Сначала детей кормили кухни супермаркетов
В случае Нарва-Йыэсуу логистика доставки обедов оказывается еще сложнее. На административной территории этого самоуправления всего две школы - одна в самом приморском городе, другая - в поселке Синимяэ. Но ученики живут не только здесь, но также в удаленных поселках, на хуторах, а некоторые - в Нарве и Силламяэ.
Чтобы получать для ребенка горячие обеды, родители должны обратиться к классному руководителю. Как рассказал Имре Лийв из управы Нарва-Йыэсуу, через неделю после объявления чрезвычайного положения кормить школьников по договору начали кухни супермаркетов Coop. Эти магазины есть в Нарве, в приморской части Нарва-Йыэсуу и в Синимяэ. Дети приходили прямо в магазины, где были списки получателей горячего питания. Туда же приходили дежурные учителя, которые помогали детям и следили за порядком. Так питались 96 человек.
“Это было организовано, на мой взгляд, очень неплохо, - рассказал Имре Лийв. - Но после введения новых правил 27 числа от такого питания мы вынуждены были отказаться, чтобы минимизировать хождение людей по улицам”.
После этого школьные обеды стала готовить кухня усть-наровской школы, сотрудники которой вернулись на работу. Старое здание этой школы спроектировано так, что кухню можно физически изолировать от остальных помещений. По словам Имре Лийва, если случится ЧП, ее относительно легко дезинфицировать. Кухня в новой школе Синимяэ оставлена в резерве, поскольку ее можно дезинфицировать только вместе со всем школьным зданием.
По данным на четверг, горячее питание получали 93 ребенка - почти половина школьников этого самоуправления. Списки обновляются раз в неделю, и с понедельника в них добавится еще два ученика.