Английские клубы отказались доигрывать сезон в Китае

Президент одного из футбольных клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) выступил с предложением провести оставшиеся 92 матча первенства в Китае, пишет Daily Mail со ссылкой на The Athletic.

Как отмечается в публикации, руководители других команд не поддержали такую идею.

«Вариант с Китаем не имеет никакого смысла. Это безумная идея, и я уверен, в конечном итоге она будет полностью отвергнута», — сообщил порталу неназванный исполнительный директор одного из клубов АПЛ.

Представитель клуба также добавил, что перенос оставшейся части турнира в другую страну в условиях пандемии вызовет отторжение у публики.

Ранее издание The Independent написало, что главы четырех клубов премьер-лиги, на момент паузы занимающих места в нижней части таблицы, настаивают на отмене текущих результатов и досрочном завершении сезона. Как уточнялось в материале, топ-клубы выступают против такого решения, так как боятся больших неустоек по телевизионным контрактам. Если результаты чемпионата будут аннулированы, английские клубы суммарно потеряют £1,2 млрд из-за невыполненных телевизионных обязательств.

До этого СМИ сообщали, что лига рассматривает возможность проведения оставшихся игр без зрителей в специальных в изолированных лагерях, которые создадут на базах клубов.

В настоящее время проведение матчей АПЛ приостановлено из-за пандемии коронавирусной инфекции. Согласно регламенту состязания, лига не может самостоятельно отменить результаты сезона — на это необходимо согласие Футбольной ассоциации Англии.