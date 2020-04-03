Английские клубы отказались доигрывать сезон в Китае

Предложение высказал президент одной из команд АПЛ, но другие руководители не захотели всерьез рассматривать эту идею, передает РБК.
Президент одного из футбольных клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) выступил с предложением провести оставшиеся 92 матча первенства в Китае, пишет Daily Mail со ссылкой на The Athletic.
Как отмечается в публикации, руководители других команд не поддержали такую идею.
«Вариант с Китаем не имеет никакого смысла. Это безумная идея, и я уверен, в конечном итоге она будет полностью отвергнута», — сообщил порталу неназванный исполнительный директор одного из клубов АПЛ.
Представитель клуба также добавил, что перенос оставшейся части турнира в другую страну в условиях пандемии вызовет отторжение у публики.
Ранее издание The Independent написало, что главы четырех клубов премьер-лиги, на момент паузы занимающих места в нижней части таблицы, настаивают на отмене текущих результатов и досрочном завершении сезона. Как уточнялось в материале, топ-клубы выступают против такого решения, так как боятся больших неустоек по телевизионным контрактам. Если результаты чемпионата будут аннулированы, английские клубы суммарно потеряют £1,2 млрд из-за невыполненных телевизионных обязательств.
До этого СМИ сообщали, что лига рассматривает возможность проведения оставшихся игр без зрителей в специальных в изолированных лагерях, которые создадут на базах клубов.
В настоящее время проведение матчей АПЛ приостановлено из-за пандемии коронавирусной инфекции. Согласно регламенту состязания, лига не может самостоятельно отменить результаты сезона — на это необходимо согласие Футбольной ассоциации Англии.
После 29 туров в таблице лидирует «Ливерпуль» с 82 очками. На втором месте идет «Манчестер Сити» с 57 баллами и игрой в запасе, замыкает тройку набравший 53 очка «Лестер». В зоне вылета находятся «Борнмут» (27), «Астон Вилла» (25) и «Норвич» (21).